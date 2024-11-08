賀錦麗敗選 學者：未與拜登區隔、不受訪給人念稿感

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

川普挑戰白宮成功，賀錦麗6日正式稱敗。智庫學者認為她的競選策略有缺陷，包括未能以生殖權動員大批憤怒女性選民，也拒與拜登做出區隔。此外，賀錦麗在選戰前半段避免受訪，給人照本宣科念稿的印象。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員蓋爾斯頓（William Galston）昨天刊文指出，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的選戰一直處於不利地位。她是拜登的副手，而拜登的支持率在執政第一年中期就大幅下降，從未回升。

蓋爾斯頓說，大眾對拜登在通膨及移民這兩個核心問題上的表現的評價非常負面，拜登放棄競選連任時，這種負面評價轉移到賀錦麗身上。

他指出，拜登等了這麼久才退出競選也對賀錦麗不利，剝奪她在黨內初選中磨練論點的機會，也縮短向選民自介的時間。

在這種情況下，賀錦麗盡了最大努力，迅速使民主黨團結，在拜登的競選團隊基礎上起跑，而不是從頭來過，但始終無法完全克服拜登延後退選帶來的困難。

賀錦麗的競選策略存在缺陷。借鑑2022年期中選舉的例子，她認為將生殖權置於選戰的中心能動員大量憤怒的女性，以創紀錄的人數參加投票。

但這並沒有發生。這次女性選民所占比例，僅比2020 年略高，而賀錦麗在投票的女性選民中的得票率，也未超過拜登在2020年的水準。

蓋爾斯頓說，很難判斷賀錦麗對墮胎權的重視，在何種程度上導致她在男性選民中表現不佳。只有43%，低於拜登2020年的48%。

但賀錦麗支持墮胎權的立場，並沒有讓男性選民相信她的政府會在意自己所關切的議題。

她在「結辯」（closing argument）中稱川普對民主構成威脅，這效果也好不到哪去，部分原因是賀錦麗的指控沒有提供新的資訊來影響還沒下決心的選民。此外，川普可能是美國現代史上知名度最高的候選人，很難改變任何人對他的看法。

賀錦麗的戰術讓問題更加嚴重。首先，她拒絕塑造更清晰政治形象的機會。雖然拜登不受歡迎為她的選戰帶來負擔，但她拒絕以任何能夠說服選民的方式與拜登做出區隔。

同樣地，她拒絕解釋為什麼放棄在犯罪、移民、醫療保健和氣候變遷問題上的進步立場，模糊外界對她的看法，卻為川普陣營開了大門，指責她是隱性激進派。

其次，賀錦麗打選戰的前半段決定避免受訪，給人留下了她照本宣科念稿、害怕獨立思考的印象。回答棘手的問題可以提高候選人在能力和品格方面的聲望。但是，長期以來，賀錦麗及她的團隊似乎忽略了這個潛在的益處。

川普選戰打法方面，蓋爾斯頓認為策略奏效，其中3方面至關重要。1是競選團隊深信川普與其支持者間的緊密聯繫將完成大部分動員作業，因此決定不在傳統的「催票」組織上投入大量資源，而是將其外包給挺川團體。

儘管賀錦麗團隊大力宣傳她在「陸戰」上的優勢，但幾乎沒有證據顯示這對選舉結果產生了實質影響。

2是川普團隊投入大量資金投放負面廣告，攻擊賀錦麗在跨性別議題上的立場，這些廣告主導了整個南部地區的媒體，削弱賀錦麗努力塑造自己為中左派務實形象的效果。

第3是川普選擇調整在墮胎問題上的立場，他很早就宣布每個州應該自行決定，隨後又承諾將否決全國性墮胎禁令。這使許多長期反對墮胎的人感到失望又憤怒，但川普並沒有付出任何代價，還贏得了81%的白人福音派選民支持，與4年前的支持度幾乎持平。

民主黨知道選舉結果會很接近，但此次敗選的規模可能會先引發內部指責，然後進入漫長的反思期，並就敗選進行黨內路線辯論。

同時川普將面臨兌現選舉支票挑戰。他能否在不增加一般家庭成本，避免引發新一輪通膨的情況下徵收高額關稅，還有待觀察。此外，川普是否能像他號稱的那樣能盡快平息烏克蘭及中東的衝突，也存在不確定性。

蓋爾斯頓說，試著要驅逐美國境內數百萬移民可能帶來反效果，導致國內騷亂，並引發支持這項政見的拉美裔選民反彈。如果川普未能滿足新支持者對他的期望，特別是讓他贏得多數支持的選民，川普及共和黨可能會在 2026年及這之後付出代價。