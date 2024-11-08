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美學者：川普應先安內再攘外 聚焦經濟、社會問題

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國總統大選結果出爐，美國共和黨候選人川普再度當選。(美聯社)
美國總統大選結果出爐，美國共和黨候選人川普再度當選。(美聯社)

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川普當選美國總統，即將重返白宮，卻面臨許多國際挑戰，美國學者分析，川普上任後首要任務是先安內再攘外。

美國在台協會（ＡＩＴ）前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格表示，看起來新政府的首要工作是應對俄烏衝突和加薩危機，但長期來看，應檢視美國如何處理國內的經濟與社會問題，這會連動影響美國如何應對國際挑戰。

ＡＩＴ台北辦事處前副處長葛天豪（David Keegan）說，川普應強調美國對國際秩序的承諾，尤其是要以最堅定的方式說明美國對於盟友夥伴的支持，從北約、烏克蘭、日本、南韓，再到台灣和東南亞國家。

至於台灣，葛天豪說，台灣需要美國的支持，來爭取對區域夥伴、歐盟等國際社會建構在外交經濟與安全的實質關係；同時，台灣需要持續作為一個穩定、不挑釁的夥伴，台灣打造嚇阻所需的更強大軍力，在必要時刻打敗中國大陸的脅迫。

紐約智庫亞洲協會政策研究所執行主任但若雲說，川普將嘗試在美中戰略競爭中取得勝利，可能用台灣當籌碼來求勝；川普可能同時對台灣強硬，因為他用交易眼光來看待美國的安全支持。

川普 美國大選 賀錦麗

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