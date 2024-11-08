觀察站／白宮易主 全球各國賀電難掩忐忑

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

川普強勢重返白宮，一場每逢美國權力交接時刻都將上演的熟悉戲碼，又在權力的幕帷後，目不暇給地運作起來。

橫跨整個地球的各國領導人都急於跟川普發出祝賀的電文。其中也包括彼此氛圍幾已到了劍拔弩張地步的兩岸領導人。

就在川普已經作完了勝選演說後不久，彭博社就引述多位匿名人士的消息，稱賴清德正考慮嘗試致電川普。報導並毫不避諱地說，此舉可能會被北京視為台灣尋求獨立的跡象。

川普在競選後期跟全美最紅的播客主持人喬．羅根對談時，除再度指責台灣偷走美國的晶片生意，更要脅台灣必須付保護費。因此彭博社這則訊息雖被總統府駁斥，仍留下不少想像空間。

川普難於預測的執政風格，讓全球都必須打起精神尋找應對方法。一貫講究戰略定力的習近平竟也急著致電川普，向他曉以「合則兩利、鬥則俱傷」的大義。四年前，習拖了廿多天後才跟拜登祝賀，這次動作之快，直接反映了北京的不安。

中朝俄都在大選前夕試射了洲際飛彈，實即對美國下一任總統釋出了訊號，但他們卻並非如表面上的堅決。俄羅斯總統普亭請他的發言人佩斯科夫表明他「沒有祝賀川普的計畫」，還指責美國仍是不友善的國家，直接或間接地捲入了針對俄羅斯的戰爭。但一家俄國獨立媒體卻披露，普亭已經「透過彼此熟人」向白宮新主人道賀。如果屬實，這呈現了普亭色厲內荏的一面。

金正恩的動向也令人關切，ＣＮＮ就揣測，如果川普仍收到了來自北韓獨裁者金正恩的「情書」，兩人都沒有公開透露他們的信件。言下之意是，金正恩可能用極其隱蔽的方式跟川普接觸。

相反地，正在跟俄朝作戰的烏克蘭心情則是五味雜陳，澤倫斯基恭賀川普的勝選「令人印象深刻」，希望川普協助他繼續對抗俄羅斯。一位前部長卻透露，烏克蘭對川普是否繼續提供支援「極為焦慮」。

歐洲領導人擔心川普右翼傾向，可能在歐洲掀起一波極右風潮，道賀多半不冷不熱。倒是東北亞的石破茂跟尹錫悅都跟川普很快開了電話會議或敲定會晤安排。顯示日韓的分量。最歡欣則自屬以色列的納唐亞胡，他在社群上稱頌川普完成「史上最偉大的逆轉」，還秀出兩人合照，迫不及待展示與川普的公交私誼。

美國畢竟仍是全球超強，白宮易主也瞬間改變世界，幾家歡樂幾家愁，全球正在忐忑不安地迎接新的時代。