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暴亂和密件兩大案 川普有望從官司脫身

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
一名女子六日拿著美國總統當選人川普競選旗幟，站在紐約川普大樓對面。（歐新社）
一名女子六日拿著美國總統當選人川普競選旗幟，站在紐約川普大樓對面。（歐新社）

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

知情人士六日向全國廣播公司（ＮＢＣ）透露，不得起訴在任總統是司法部長期政策，司法部官員正評估如何在候任總統川普就職前，結束他被控的國會大廈暴亂案和白宮機密文件案兩樁聯邦刑事案件。與此同時，川普的法律團隊也在討論，如何撤銷川普涉及的所有聯邦和州級案件。

消息人士稱，司法部官員明白，無論是國會暴亂案或密件案，短期內都不可能開審。這兩案目前都深陷法律難題，如今川普再次當選總統，司法部官員認為已沒有對他提起刑事訴訟的空間，在他上任前幾周繼續提起訴訟，也毫無意義。

消息人士指出，如何解除對川普的指控，將由特別檢察官史密斯決定。許多問題都有待研究，像是川普卸任後能否恢復起訴？會否超過時效？證據如何處理？密件案同案被告怎麼辦？

川普 美國大選 賀錦麗

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