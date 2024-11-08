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暴亂和密件兩大案 川普有望從官司脫身
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知情人士六日向全國廣播公司（ＮＢＣ）透露，不得起訴在任總統是司法部長期政策，司法部官員正評估如何在候任總統川普就職前，結束他被控的國會大廈暴亂案和白宮機密文件案兩樁聯邦刑事案件。與此同時，川普的法律團隊也在討論，如何撤銷川普涉及的所有聯邦和州級案件。
消息人士稱，司法部官員明白，無論是國會暴亂案或密件案，短期內都不可能開審。這兩案目前都深陷法律難題，如今川普再次當選總統，司法部官員認為已沒有對他提起刑事訴訟的空間，在他上任前幾周繼續提起訴訟，也毫無意義。
消息人士指出，如何解除對川普的指控，將由特別檢察官史密斯決定。許多問題都有待研究，像是川普卸任後能否恢復起訴？會否超過時效？證據如何處理？密件案同案被告怎麼辦？
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