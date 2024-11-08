川普重返白宮 要做七件事

經濟日報／ 編譯徐榆涵／綜合外電
川普將重返白宮。 路透
川普將重返白宮。 路透

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川普將重返白宮，並承諾將在移民、經濟和烏克蘭戰爭等問題上採取行動。BBC整理，他已承諾當選後要做以下七件事：

驅逐無證移民：川普承諾推動美國史上最大規模無證移民驅逐行動，並承諾完成在他首個任期開始修建的美墨邊境牆。

經濟、稅收與關稅改革：川普計劃大規模減稅，包括取消對小費和社會保障金的稅收，降低企業稅率。他還提議對所有進口產品徵收至少10%的關稅，對中國大陸進口產品加徵60%關稅。

削減氣候法規：川普在第一個任期取消數百項環保法規，領導美國退出巴黎氣候協定。這回承諾將讓美國再次退出巴黎氣候協定且繼續削減法規。

終結烏克蘭戰爭：川普誓言透過談判在24小時內結束這場衝突。

不推動全國墮胎禁令：川普在與對手賀錦麗辯論時表示，不會簽署全國性墮胎禁令，他常表示各州應有權決定墮胎法律。

特赦2021年1月6日國會暴亂者：川普表示，將釋放部分在2021年1月6日國會山莊暴亂中被定罪的支持者。

開除特別檢察官史密斯：川普誓言一上任就會立即開除特別檢察官史密斯（Jack Smith），該檢察官正在負責兩起針對川普的刑事調查，分別涉及其試圖推翻2020年大選結果及涉嫌不當處理機密文件。

川普 美國大選 賀錦麗

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