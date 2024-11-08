川普內閣人選 貝森特、馬斯克有望成兩大企業家閣員

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國前總統川普再度成為白宮主人後，市場開始關注他可能的內閣人選，川普的大金主避險基金億萬富豪貝森特（Scott Bessent）成為頭號財長人選，他將與預料將擔任政府效率委員會主席的特斯拉執行長馬斯克，成為川普政府內兩大企業家閣員。

川普和資深顧問正在物色從白宮幕僚長到財長等人選，在明年1月的總統就職典禮之間，約有十周時間能評估提名，預料川普會很重視忠誠度。接著再由共和黨控制的參議院拍板定案，簡單多數票就能確認。

川普可能任命的官員

綜合英國金融時報（FT）、路透、華爾街日報（WSJ）及MarketWatch等媒體的報導，Key Square創辦人貝森特已成為頭號財長人選，知情人士透露，他目前也在川普政權交接團隊中，是唯一被徵詢建議副財長人選者。

貝森特之前表示，川普是以對進口商品全面徵收關稅「最大化」威脅，迫使貿易夥伴在談判時讓步，他也支持一些可能加劇市場波動的非傳統政策，例如建議提名「影子聯準會（Fed）主席」，降低現任主席鮑爾的影響力。其他財長人選包括避險基金大亨鮑森（John Paulson）、川普第一任的貿易顧問賴海哲、證管會（SEC）前主席克萊頓（Jay Clayton）、以及執掌川普過渡團隊的Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克（Howard Lutnick）等。

執掌美國貿易管制與晶片補貼的商務部也日益重要，部長主要人選為川普政權交接團隊共同主席麥馬洪（Linda McMahon），以及親川普智庫AFPI執行長羅林絲、亞特蘭大女富商羅芙勒（Kelly Loeffler）等。

馬斯克將擔任政府效率委員會主席，推行他經營特斯拉等企業時的「瘦身」哲學，奉行「先刪除才能優化」，他正與川普政權交接團隊合作，擬定強化公務員教育等計畫。

儘管鮑爾任期要到2026年5月才屆滿，各界已在揣測川普可能提名的接任人選，包括Fed前理事華許（Kevin Warsh）、白宮前經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）及川普的經濟顧問拉弗（Arthur Laffer）等。

佛州政治策略家威爾絲（Susie Wiles）被視為白宮幕僚長的領先候選人，川普前預算主管沃特、前眾院議長麥卡錫及盧特尼克也可能出線。川普也可能任命國家情報前代理總監格雷內爾（Richard Grenell）或前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）為國安顧問。

主導外交政策的國務卿可能人選，包括參議員海格提（Bill Hagerty）、參議員盧比歐、歐布萊恩、格雷內爾及眾議員史黛芬妮克（Elise Stefanik）等。