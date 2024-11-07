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川普勝選添變數 澤倫斯基：美歐關係不能斷絕

中央社／ 布達佩斯7日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國共和黨總統候選人川普確定勝選後，烏克蘭總統澤倫斯基今天強調，美國與歐洲的關係一定不能斷絕，並拒絕向俄羅斯做出任何讓步，指這會傷害烏克蘭及更廣大的歐洲。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在匈牙利首都布達佩斯舉行的歐洲領導人會議上表示：「我們確實希望美國變得更強大，歐洲需要這樣的美國，美國也需要強大的歐洲。這是盟邦間必須重視且不可斷絕的關係。」

根據烏克蘭總統府向法新社提供的演講稿，澤倫斯基在這場峰會說：「有許多人談到必須向（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）屈服、認輸、做出讓步。這是烏克蘭無法接受的，對整個歐洲而言也無異自殺。」

有報告稱平壤部署軍隊至俄羅斯支持莫斯科全面侵略烏克蘭之際，澤倫斯基談到，北韓事實上正在歐洲「開戰」。

他指出：「事實上，北韓現正在歐洲開戰。北韓士兵試圖在歐洲土地上殺死我們的人民。」

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