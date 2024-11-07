埃隆‧馬斯克：美國大選中的大贏家

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（德國之聲中文網）競選之夜，特朗普在勝選演說中，整整用了四分鐘時間贊美馬斯克這位億萬富翁：「我們有了一顆新星-埃隆。這是一個不同尋常的人，一個超級天才。」

歡慶勝利的時刻，特朗普贊揚馬斯克的時間甚至超過了自誇的時間。這是為什麼呢？可能的原因之一是，為了特朗普的競選活動，馬斯克出資一億一千九百萬美元。

監測、分析和戰略中心（CeMAS）極右勢力及陰謀論研究者拉特耶（Jan Rathje）對德國之聲表示，此次美國總統大選是迄今為止最昂貴的一次選舉活動，而馬斯克的捐款顯然起到了至關重要的作用。他說：「通過進行抽獎活動，馬斯克將對特朗普的支持推向了極致。」在對選舉結果起決定作用的搖擺州，馬斯克每天在特朗普支持者當中舉行一次抽獎活動，向中獎者提供一百萬美元獎金。

X：仇恨的深淵

出了金錢之外，馬斯克還通過X等社交平台，為特朗普造勢。拉特耶表示：「一方面，馬斯克自己會發布一些極右的內容，另一方面，他還為一些極右人士解禁賬戶，讓他們得以不斷擴展影響力。」

非政府組織 「反數字仇恨中心」（CCDH）的一項分析表明，馬斯克很有可能利用了其X平台（推特的前身）操控了競選活動，並最終使特朗普獲勝。CCDH 創辦者艾哈邁德（Imran Ahmed）表示，馬斯克發布的有關美國大選的虛假或誤導性信息在X平台上被瀏覽了近12億人次。艾哈邁德對德國之聲表示：「自從馬斯克接管 X 平台後，這個平台就變成了仇恨和虛假信息的深淵，而其中相當於一部分信息都來自馬斯克本人。」

假新聞與人以群分

霍夫曼（（Jeanette Hofmann）則對上述觀點提出質疑。霍夫曼是柏林科學中心（WZB）政治與數字化研究項目的負責人，她對德國之聲表示：「我不認為X平台或馬斯克本人，像人們想象的那樣，擁有巨大的操控能力。我想說的是，情況恰恰相反，馬斯克只是反映了眾多特朗普支持者的政治觀點。也就是說，馬斯克只是某種情緒狀態和某些觀點的代表，而這種情緒和觀點目前似乎在美國佔據主導地位。」

霍夫曼表示，虛假信息的影響力往往被過度誇大。「人們常常擔心，虛假信息會產生極大的操控性作用。我認為，這類信息只會產生身份認同方面的歸屬作用。」霍夫曼認為，在X平台上轉發虛假信息的人，比如所謂移民會吃掉寵物的消息，其實這些人並不一定相信這類消息是真的，但通過點贊或轉發相關信息，這些人是要表達他們對某一政治陣營的歸屬，例如表達他們對特朗普的忠誠。

同樣適用德國的解讀模式

德國明年也將舉行聯邦大選，社媒也會發揮同樣的作用嗎？霍夫曼表示：「德國有著不同的媒體環境，這是一個實質性的區別。」她表示，虛假信息能否發揮身份認同的作用，在很大程度上取決於媒體環境。在德國，媒體環境會減少虛假信息的傳播，因此其對身份認同的作用也將大幅降低。

丹麥奧丹澤大學數碼民主中心的克努菲爾（Curd Knüpfer ）也認為，無論是在德國，還是在美國，虛假信息都不會對選舉產生決定性的作用。克努菲爾對德國之聲表示，德國也有可能會陷入美國式的解讀方式，「在德國，也存在著對現有體制的不滿。他們對媒體、對教育體制、對民主流程以及政黨，都感到不滿。『這種所謂『逆向敘事』通常都是通過新媒體得到傳播的。』」而如果有一樣這種機器，不斷進行啟發，那當然會起到相應的作用。”

兩名億萬富翁聚首橢圓形辦公室

這位全球最富有的人，有朝一日也會變成全球最有權勢的人嗎？同第47屆美國總統的密切關系，至少會讓馬斯克的影響力得到進一步擴大。選舉當夜，馬斯克就在他的X平台上發布了一張合成圖片，圖片上他正闊步走入橢圓形辦公室，美國總統的白宮地點。特朗普就任總統後，馬斯克是否會擔任政府要職，目前尚無定論。

政治學者拉特耶表示：「現在似乎已經為馬斯克擴大影響力打開了一扇窗子，這一點絕不應被低估。」他可能會嘗試減少國家管控，以便進一步擴大經濟收益。他說：「這一點尤其涉及到他旗下的SpaceX, 星鏈以及特斯拉等公司，例如員工權益保護等問題。」除此之外，他還將有望獲得更多的大型政府訂單。政治學者克努菲爾也表示，不僅馬斯克如此，其他高科技巨頭，比如亞馬遜和Meta也都希望減少政府管控和稅收。

當勝利的喜悅逐漸降溫之後，兩位億萬富翁馬斯克和特朗普的「兄弟友誼」是否還能夠持久呢？拉特耶表示，特朗普和馬斯克都是以自我為中心的人，他們並不一定能夠長期和諧共處。拉特耶說，特朗普在其第一個總統任期內，身邊的十名高參中，最終有九人被炒了魷魚。

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