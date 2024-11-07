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一票科技大咖祝賀川普勝選 「這2人」身家暴漲卻沉默至今

川普勝選再入白宮 土耳其總統致電商討兩國合作

中央社／ 安卡拉7日綜合外電報導
美國共和黨總統候選人、前總統川普（右）昨天確定勝選，安卡拉當局今天指出，土耳其總統厄多安（左）已經跟川普通電話，商討兩國之間的合作。圖／路透社
美國共和黨總統候選人、前總統川普（右）昨天確定勝選，安卡拉當局今天指出，土耳其總統厄多安（左）已經跟川普通電話，商討兩國之間的合作。圖／路透社

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美國共和黨總統候選人、前總統川普昨天確定勝選，安卡拉當局今天指出，土耳其總統厄多安已經跟川普通電話，商討兩國之間的合作。

法新社報導，土耳其總統府的聲明寫道，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）祝賀川普（Donald Trump）勝選，並且「表達他對於未來一段時間發展土耳其與美國合作關係的期望」。

川普第一次總統任期內，厄多安曾兩度造訪白宮，但美國現任總統拜登（Joe Biden）從未在白宮接待過厄多安。

美聯社報導，拜登政府與厄多安當局保持一定距離，川普和厄多安則建立起友好關係。

但美國與土耳其也有過分歧，例如安卡拉當局曾購買俄羅斯製造的飛彈防禦系統，川普政府因此在2019年排除土耳其參與F-35匿蹤戰機開發計畫。

厄多安 土耳其 川普 美國大選 賀錦麗

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