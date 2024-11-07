川普勝選再入白宮 土耳其總統致電商討兩國合作

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選總統，孫女凱伊（Kai Trump）在爺爺勝選後，在社群媒體上貼出全家福祝賀爺爺當選，不過其中卻不見準第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的身影。梅蘭妮亞周二現身佛州海湖莊園附近的投票所，和丈夫一起投下神聖的一票，當時就有眼尖的網友發現梅蘭妮亞看起來不太一樣。這次梅蘭妮亞又沒有出現在全家福合照中，引爆替身疑雲。

2024-11-07 16:54