快訊

德國政府的惡夢？川普將強勢回歸白宮 專家嘆「是麻煩的問題」

獨／上將退役藍委陳永康1敵4護議事人員 韌帶斷裂抽大量積血

歐司瑪科技「假綠能」吸金詐騙上億元 檢警搜索拘提6人到案

川普重返交易外交 學者分析：歐洲須在大陸議題與美合作

中央社／ 巴黎7日專電
5日深夜數千支持者集聚在川普佛州的海湖莊園，將福斯新聞第一個報導川普勝選時，全場歡聲雷動，情緒沸騰。圖／歐新社
5日深夜數千支持者集聚在川普佛州的海湖莊園，將福斯新聞第一個報導川普勝選時，全場歡聲雷動，情緒沸騰。圖／歐新社

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國前總統川普將重掌白宮，學者指出，美國重心轉往印太將對歐洲帶來影響，並表示歐洲越願意與川普共同遏制中國，就越有可能留住跨大西洋聯盟；而美國也需要歐洲支持以對抗中國挑戰。

美國前總統川普於大選勝出將重返白宮，預期川普2.0將強化美國優先政策。各界關注他的「交易」外交，特別是美國的跨大西洋盟友歐洲，以及面臨霸權風險的亞洲。法國學者分析，川普著重的美中關係將為歐洲帶來連動影響。

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）資深亞洲專家與特別顧問高德蒙（François Godement）表示，中國政策將是川普的優先要務，同時也將決定部分的跨大西洋關係。

高德蒙認為，川普2.0面臨兩大中國挑戰，一是經濟與科技，二是戰略威脅。兩項挑戰無法切割，且若東亞爆發武裝衝突，將會對全球帶來難以預估的後果，而這與美國選民渴望的「結束戰爭」背道而馳。

面對兩難，高德蒙分析川普政府將有2種可能回應，首先川普式的「交易」，也就是一邊達成貿易協定，一邊戰略退出台灣議題。另一可能性則是同時投入2場衝突。

高德蒙指出，這2個決定都對美國盟友帶來巨大影響。「若以空洞協議從台灣議題收手，將會瓦解美國在東亞的聯盟網絡，它會讓亞洲國家身處前線，就如把烏克蘭丟給歐洲」。

高德蒙認為，若美中達成貿易協議，恐怕也意味著轉向全球保護主義，導致歐洲陷入困境，「除非我們採取全面保護主義政策，否則歐洲將成為中國商品海嘯的最後市場」。

高德蒙寫道，若川普保持其商人作風，那與美中關係將成「交易」。在這種狀況下，被忽視的歐洲「除了向中國做出更多讓步之外沒有任何籌碼」。

他強調歐洲在亞洲議題上與美國合作的重要性。在俄烏戰爭方面，由於中俄聯盟是俄烏戰爭的籌碼之一，歐洲不應該置身中國挑戰之外，尤其是北韓士兵已經史無前例的踏入歐洲土地。相同的，美國在面對中國時也需要歐洲支持，無論是在貿易或軍事嚇阻上。

對於川普重返「交易」外交，艾克斯-馬賽大學助理教授史屈克夫（Michael Stricof）向民意報（l’Opinion）分析，歐洲應透過增加國防預算來說服川普保持跨大西洋結盟是有好處的，好讓川普政府知道歐洲也願意投入印太戰略，「歐洲越能說服川普自己已準備好共同遏制中國，就越有可能留住他」。

史屈克夫認為，川普的目光將聚焦台灣和朝鮮半島。北京被視為「戰略競爭者」，因此川普政府的策略將著重遏制中國擴張。

蒙田研究所資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）則分析，川普2.0與上一屆的差別之一在於俄烏戰爭。

若美國政府以烏克蘭20%領土換取與俄羅斯的協議，對擴張主義強權釋放的訊息就是「征服能帶來成果」。帝國主義的入侵風險將為和平願景蒙塵，「若是如此，中國和台灣領導人將得出什麼結論？」

在經濟方面，美國若真的對中國徵收60%關稅，恐怕會再加速台灣企業減少對中國的依賴，而生產過剩的中國商品恐怕將湧入歐洲。

杜懋之表示，共和黨想要的，是重建與中國奠基在互利性與美國產業利益優先的貿易關係，而非摧毀一切連結，而台灣成為「交易」對手的可能性也無可避免地帶來焦慮。

杜懋之也指出，近年來台灣透過COVID-19治理等政策，給歐洲民主國家上了清楚的一課。因此他相信，台灣完全有可能透過產業就業、重新平衡與中國的經濟關係、尋求技術優勢和提高防禦態勢可信度，同時配合川普的「美國優先」策略，「不僅能成功確保台灣生存，更將持續繁榮」。

俄烏戰爭 台灣議題 川普 政見 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

聚焦美選後新變局！專家解析川普勝選：美技術管制將更強調與陸脫鉤

【重磅快評】打包台積電 卓內閣當關川普莫敵？

川普勝選後首個交易日 陸股「開低走高」、人民幣止跌

川普將重回白宮 泰總理發文祝賀：讓聯盟關係更進一步

相關新聞

影／川普當選…梅蘭妮亞沒拍全家福 現身時「長得不一樣」爆替身陰謀論

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選總統，孫女凱伊（Kai Trump）在爺爺勝選後，在社群媒體上貼出全家福祝賀爺爺當選，不過其中卻不見準第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的身影。梅蘭妮亞周二現身佛州海湖莊園附近的投票所，和丈夫一起投下神聖的一票，當時就有眼尖的網友發現梅蘭妮亞看起來不太一樣。這次梅蘭妮亞又沒有出現在全家福合照中，引爆替身疑雲。

暗酸最高境界？馬克宏發文賀川普當選 用一字遭質疑「在偷臭」

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）贏得美國總統大選，各國總統紛紛致電或發文祝賀，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也不例外。他在得知川普當選後，於社群媒體X（前推特）上發文道喜，不過他的用詞卻引發網友討論嘲笑，被認為是在「偷酸川普曾被定罪」，頓時成為美國總統大選的另類焦點。

川普重返交易外交 學者分析：歐洲須在大陸議題與美合作

美國前總統川普將重掌白宮，學者指出，美國重心轉往印太將對歐洲帶來影響，並表示歐洲越願意與川普共同遏制中國，就越有可能留住...

德國政府的惡夢？川普將強勢回歸白宮 專家嘆「是麻煩的問題」

德國政府一直希望若是賀錦麗勝選，期待她能夠追隨拜登的腳步，延續跨大西洋主義和多邊主義的傳統。但如今川普將成為下一屆...

川普將重回白宮 泰總理發文祝賀：讓聯盟關係更進一步

美國共和黨總統候選人川普勝選，泰國總理貝東塔期盼和川普合作，讓美泰關係更進一步。泰國外長馬利說，泰美兩國關係強勁，貝東塔...

川普回鍋 義大利右派政府預期將合作愉快

美國共和黨總統候選人川普勝選，義大利執政的右派領袖，包括總理梅洛尼與兩位副總理一致表達歡迎，強調將與川普政府合作愉快，唯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。