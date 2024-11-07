德國政府的惡夢？川普將強勢回歸白宮 專家嘆「是麻煩的問題」

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

（德國之聲中文網）德國政府一直希望若是賀錦麗勝選，期待她能夠追隨拜登的腳步，延續跨大西洋主義和多邊主義的傳統。但如今川普將成為下一屆美國總統的事實令德國政府不得不重新思考：未來該如何與美國打交道。

政府忽略與川普陣營接觸

德國外交政策協會（DGAP）的國際關係專家霍夫（Henning Hoff）說，現在德國政府準備不足。霍夫對DW表示：「完全依賴民主黨是個錯誤，總理與拜登總統建立的特殊關係可能有點過於片面。現在，未與川普陣營接觸對他（蕭茲）來說是個麻煩的問題。 」

霍夫認為，德國政府現在必須「彌補自己的失誤」。他說：「（政府）需要發出更強烈的信號，表明歐洲人，尤其是德國人，真的已經準備好承擔更大的國防負擔。」

川普在上次執政期間曾質疑德國和其他北約國家受益於美國的軍事保護，卻沒有為自己的國防做出足夠的貢獻，並威脅要從德國撤出美軍。霍夫指出，如果德國僅願意稍微提高國防預算，那將無法打動華盛頓的任何人，「現在不行，川普執政時更不行」。

德國對美出口將被徵收高關稅？

德國是美國最重要的貿易伙伴之一。而川普在競選期間就已經宣布，對全世界進口至美國的商品徵收高額關稅。此言若成真，將使德國產品在美國的售價大幅上漲，特別是汽車和製藥行業將受到嚴重打擊。

許多德國企業早已對此憂心忡忡。德國ifo經濟研究所在大選前兩周進行的一項調查顯示，44%的受訪企業擔心川普當選總統會帶來不利影響。只有5%的公司預計會產生積極影響，51%的公司預計不會有任何不同。

烏克蘭被迫以領土換取和平？

新一任的美國領導人也關係到俄烏戰爭未來的走向，這同時也是德國政府面臨的關鍵問題：對烏克蘭的支持將會有何變化？畢竟，美國是烏克蘭迄今為止最重要的武器供應商和財政支持者，其次是德國。

相較於拜登和蕭茲給予烏克蘭援助的承諾，川普卻希望迅速結束戰爭，外界猜測這意味著烏克蘭將被迫放棄被俄羅斯佔領的大片領土。

安全專家朗爾（Nico Lange）對此則表示：「我們不知道川普領導下的美國究竟會有怎樣的烏克蘭政策。我們不能說如果川普獲勝，他就會出賣烏克蘭。川普的特點是，他其實是不可預測的。」

德國是川普眼中的「壞榜樣」

德國政府最重要的執政策略之一就是氣候保護行動，希望實現能源與經濟方面的碳中和。拜登政府一直是這方面的堅定盟友，而川普在大選中獲勝，很可能導致美國改變政策方針。

川普曾多次將德國視為壞榜樣，無論是前總理梅克爾在2016年的難民政策，還是現在德國依靠可再生能源取代煤炭、石油和核能的能源政策，都與川普的理念背道而馳。

德國外交政策協會的霍夫說：「我已經開始擔心，我們從川普的第一個總統任期中了解到的一些事情會再次出現：施加在德國身上的壓力、對德國的反感，這些都會捲土重來。」

內憂與外患

現在，德國政府將不得不在安全、貿易和氣候等問題上再次與川普抗衡。而另一方面，執政團隊也必須面對德國國內經濟停滯、人民對施政滿意度低落的局面。德國電視一台的「每日新聞」（Tagesschau）在其報導中提到：「美國大選的結果很可能意味著對德國政治的進一步衝擊」。

德國發行量最大的小報《圖片報》稱，美國總統選舉結果是「我國政府的最後一個警告信號」，因為德國政府正試圖克服選民與美國類似的不滿情緒。

（綜合報導）

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