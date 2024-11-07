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川普二進白宮 學者推估北京態度：願意在經貿讓步 換得美中關係穩定

中央社／ 台北7日電
川普勝出美國總統大選。學者寇健文今天表示，推估北京願意經貿讓步換得美中關係穩定，倘若未能達成目標，讓步空間會縮減；對於涉及主權、安全等核心利益，北京一點都不會讓。美聯社
川普勝出美國總統大選。學者寇健文今天表示，推估北京願意經貿讓步換得美中關係穩定，倘若未能達成目標，讓步空間會縮減；對於涉及主權、安全等核心利益，北京一點都不會讓。美聯社

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川普勝出美國總統大選。學者寇健文今天表示，推估北京願意經貿讓步換得美中關係穩定，倘若未能達成目標，讓步空間會縮減；對於涉及主權、安全等核心利益，北京一點都不會讓。

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝出美國總統大選，將重新入主白宮。政治大學國際關係研究中心7日召開「解析美國總統大選後國內外發展走向」座談會，多名專家、學者與會探討川普勝選後相關議題。

政治大學政治學系特聘教授寇健文以北京角度解析美國總統大選結果。他表示，對於北京來說，不管是誰勝出美國總統大選，美中對抗格局不變，只是抗中方式會有所調整，這也涉及華盛頓怎麼看待北京。

「對於習近平來說，外部敵人就是美國」，寇健文說，中共領導人習近平演說、會議等內容一再地顯示，中國外部敵人是以美國為首的西方國家，這牽涉民族主義與帝國主義的對抗、社會主義與資本主義的路線競爭，美國就是「鬥爭」對象。

在鬥爭格局下，北京如何應對美國？寇健文認為，牽涉北京核心利益的主權、安全等議題，北京基本態度是「不會讓步」，美中衝突程度則是可以控管的；北京在涉及經濟領域部分應會願意「有限度的讓步」。

他推估，在經濟領域，美中科技戰不會讓步，將會持續下去，北京一再地重申「要靠自己的力量」，致力於將高科技產業轉為自給自足型態。北京願意在經貿上面讓步，盼可換得美中關係穩定；倘若未能達到目標，北京將限縮讓步空間。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，了解北京怎麼看待美國總統選舉結果很重要，關於兩岸議題，必須先知道、了解北京想做什麼、可能做什麼，才能讓台灣評估、看待相關問題；例如美中恐再有關稅大戰，必須協助台商加以應對。

北京 川普 格局 美中關係 美國大選 賀錦麗

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