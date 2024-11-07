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川普將重回白宮 泰總理發文祝賀：讓聯盟關係更進一步

中央社／ 曼谷7日專電
泰國總理貝東塔。圖／路透社
泰國總理貝東塔。圖／路透社

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美國共和黨總統候選人川普勝選，泰國總理貝東塔期盼和川普合作，讓美泰關係更進一步。泰國外長馬利說，泰美兩國關係強勁，貝東塔政府以維持平衡的國際夥伴關係為優先考量。

貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）昨天晚間在社群媒體X發文祝賀川普（Donald Trump）當選，她期待和川普合作，讓泰國和美國長期以來的聯盟關係更進一步。

泰國外交部長馬利（Maris Sangiampongsa）昨天在美國選舉結果出爐前接受泰國媒體訪問表示，不管誰當選美國總統，都不會影響泰美的外交關係，泰國和美國的共同目標和合作一向很堅定。他指出，「貝東塔政府以維持平衡的國際夥伴關係為優先考量，以確保這樣的關係符合雙方的利益」。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，美國駐泰國大使館昨天在美國駐泰大使戈德克（Robert Godec）的官邸舉行觀選活動，戈德克致詞時表示，不管誰當選，美泰關係依然強韌。

戈德克指出，美泰關係涵蓋貿易、投資、安全、教育和民眾之間的交流，雖然政策細節要等到新總統上任才會明朗，泰國是美國在亞洲第一個盟友，雙方的外交關係持續超過190年，這些都不會改變。

川普 泰國 美國大選 賀錦麗

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