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川普回鍋 義大利右派政府預期將合作愉快

中央社／ 羅馬7日專電
義大利總理梅洛尼。圖／歐新社
義大利總理梅洛尼。圖／歐新社

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美國共和黨總統候選人川普勝選，義大利執政的右派領袖，包括總理梅洛尼與兩位副總理一致表達歡迎，強調將與川普政府合作愉快，唯獨需透過對話避免關稅衝突。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）除立刻致電恭賀川普勝選，她也在社群X平台透露，她致電另一位「好朋友」，即力挺川普的全球首富馬斯克（ElonMusk），希望透過馬斯克擁有的資源與力量，促進美義合作。

義大利極右派副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）更直接在社群網路貼文讚歎「何等喜悅、何等勝利，這是歷史性的一天。」薩爾維尼並表示，他很快會出訪美國，他的幕僚已著手與川普陣營接觸，規劃訪問事宜。

義大利副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天接受「晚郵報」（Corriere della Sera）專訪指出，「川普是義大利堅定的朋友」，義大利裔美國人將成為連結兩國強韌關係的紐帶。

塔加尼認為，美義關係不會出現方向性變革，可是川普不僅想建立意識形態或政治關係，更重視商業關係，近幾個月來川普不斷強調要透過加徵關稅減少美國對外貿易逆差，主要加徵對象是中國，但對於向美國出口順差的國家，如德、法、義、荷等，也希望加徵20%關稅。

塔加尼表示，義大利必須透過對話談判，避免與美國發生關稅衝突，2023年歐盟與美國的貿易額接近8500億歐元，其中光是義大利對美貿易就有400億歐元順差，美國是義大利僅次於德國的第二市場，而出口是義大利的生命，「川普也對義大利另眼相待，過去川普就曾對義大利與其他國家採取不同措施。」

談到川普勝選對於俄烏戰爭與中東的影響，塔加尼表示，他希望能立刻舉行另一次烏克蘭和平會議，除了美國與歐洲夥伴參與，也能將中國與俄羅斯納入；在中東方面，義大利將與美國繼續攜手合作，捍衛以色列的生存權，同時支持巴勒斯坦人的建國權利。

外傳川普上任後將中斷對烏克蘭供應武器，塔加尼表示，川普雖曾說過希望「立刻實現」俄烏停戰，但川普也曾提到，如果有必要，他會對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）施以更嚴厲的制裁，俄烏和平是眾人共同的期盼，他相信川普既然有計畫，就會按照自己的方式行事。

對於川普希望盟國在北約投入更多資金，塔加尼說，義大利一直想要增加國防預算，但受到歐盟「穩定暨成長公約」（Stability and Growth Pact）限制，歐盟候任執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）日前也表態支持義大利的主張，認為應把國防預算和公約限制脫鉤。

至於川普上任是否將弱化歐洲，塔加尼認為，川普掌權會加速一系列政治動態，需要建立一個更強大的歐洲，在地中海、中東、非洲發揮更深入政治作用。

塔加尼強調，歐洲須有勇氣和政治力量來強化共同防禦，創建大西洋聯盟在歐洲的中心，賦予歐陸政治尊嚴，這將使北約和美國都擁有更大力量，也使歐洲不必完全依賴美國的保護傘。

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