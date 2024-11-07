川普將再度入主白宮 伊朗稱美國獲得審視「錯誤政策」機會

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國共和黨總統候選人、前總統川普昨天確定勝選，即將再度入主白宮，伊朗當局今天聲稱，川普勝選是美國重新評估過往「錯誤政策」的機會。

川普（Donald Trump）於本屆美國總統大選擊敗民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），明年1月將重返白宮，他曾在第一屆總統任期對伊朗採取「極限施壓政策」。

川普上次擔任總統期間，美國2020年1月空襲伊拉克首都巴格達的機場，擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）將軍蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）。

官媒伊朗通訊社（IRNA）引述外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）的說法報導：「過去美國不同政府的政策和做法，讓我們有相當痛苦的經歷。」

他還說，川普勝選是美國「審視過往錯誤政策」的機會。

川普昨天確定勝選之前，伊朗當局曾稱美國大選其實無關緊要。

伊朗政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）表示：「美國和伊朗伊斯蘭共和國的總體政策是固定的。」

她還指出：「誰當總統並不重要。計畫已經制定，人民的生活不會出現變化。」