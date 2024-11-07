川普確定勝選後 陸外交部首發聲！再籲：應慎重處理涉台問題

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國前總統川普成功贏得2024總統大選後，美中台三角關係備受關注。在美國大選大勢底定後，大陸外交部7日首次就川普涉台言論表示，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，中國堅決反對任何形式的美台官方往來。美國政府應當慎重處理涉台問題，以免嚴重損害台海和平穩定。」

美國總統大選結果揭曉後，新華社7日上午公布，大陸國家主席習近平7日已致電川普，祝賀他當選美國總統。大陸外交部7日下午召開例行記者會，有記者提問，川普選前稱「習近平不會攻台，因為他知道『我極其瘋狂』」，對此有何評論。

大陸外交部發言人毛寧表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題。中國堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫、明確的。美國政府應當恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

川普10月在《華爾街日報》專訪中表示，如果中國大陸「進入」台灣，他將對北京徵收高達150%至200%的額外關稅。當被問到是否使用武力回應北京封鎖台灣，川普強調自己與習近平的關係牢固，並表示不會這麼做，「我不需要（使用軍事力量），他尊重我，因為他知道我極其瘋狂。」

對於川普上任後可能將增加關稅，毛寧回應「不回答假設性問題」，但她表示，「作為原則，我願意重申，貿易戰不會有贏家，也不利於世界」。

另外，特斯拉創辦人馬斯克在本次大選力挺川普，川普也大讚馬斯克是「一顆新星」，外界認為，由於馬斯克「親中」，可能扮演美中傳話者，甚至有「入閣」的呼聲。有記者問，若馬斯克在川普政府中擔任重要作用，對於中美關係是否屬於積極因素？

毛寧並未正面回應，僅表示，對於中美關係，中方按照習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」的三原則來看待和處理中美關係，致力於推動中美關係健康、穩定、可持續的發展。