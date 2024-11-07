暗酸最高境界？馬克宏發文賀川普當選 用一字遭質疑「在偷臭」

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）贏得美國總統大選，各國總統紛紛致電或發文祝賀，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也不例外。他在得知川普當選後，於社群媒體X（前推特）上發文道喜，不過他的用詞卻引發網友討論嘲笑，被認為是在「偷酸川普曾被定罪」，頓時成為美國總統大選的另類焦點。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，馬克宏在推文中寫道：「恭喜川普總統（@realDonaldTrump）。我已準備好與您一起合作，就如同過去四年我們所做的一樣，結合您的信念與我的信念，帶著尊重和雄心，讓我們一同追求更加和平與繁榮的發展。」

之所以會引發熱議，是因為馬克宏在文中使用的「信念」（convictions）一詞，也有「刑事定罪」之意。由於川普因刑事案件受到多項指控，不少人認為馬克宏這番祝賀根本「是在偷臭」，認為馬克宏「暗諷」意味濃厚，甚至還有網友形容，馬克宏簡直是「頂級暗酸王」。

然而針對這項說法，馬克宏的發言人在接受《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）訪問時為總統澄清。發言人表示，「convictions」一詞在總統的推文裡就很單純是表達信念的意思，並沒有隱含任何跟犯罪判決有關的涵義。

然而，許多網友仍不買單，堅持認為馬克宏就是在偷酸川普。一名網友就留言表示，馬克宏特地提到「川普的『信念』，這已經是偷酸的最高境界。」英國保守黨前議員亨利．莫里斯（Henry Morris）也調侃：「他的信念……有34項呢！」

川普因在2016年支付封口費一案，被判偽造商業紀錄等共34項罪名，這些指控每一項都可能面臨最高四年徒刑，但最終判刑仍須交由法官裁定。