快訊

賀錦麗還要「不斷戰鬥」？民主黨為何全面潰敗

總預算案明可望付委 卓榮泰邀朝野會商…藍綠白座位安排有巧思

選前堅稱「賀錦麗將取勝」 神預測9屆大選專家認了：預測有誤

聽新聞
0:00 / 0:00

暗酸最高境界？馬克宏發文賀川普當選 用一字遭質疑「在偷臭」

聯合新聞網／ 綜合報導
馬克宏發文道賀用到conviction一字，被認為是在暗酸川普遭定罪。圖／路透社
馬克宏發文道賀用到conviction一字，被認為是在暗酸川普遭定罪。圖／路透社

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）贏得美國總統大選，各國總統紛紛致電或發文祝賀，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也不例外。他在得知川普當選後，於社群媒體X（前推特）上發文道喜，不過他的用詞卻引發網友討論嘲笑，被認為是在「偷酸川普曾被定罪」，頓時成為美國總統大選的另類焦點。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，馬克宏在推文中寫道：「恭喜川普總統（@realDonaldTrump）。我已準備好與您一起合作，就如同過去四年我們所做的一樣，結合您的信念與我的信念，帶著尊重和雄心，讓我們一同追求更加和平與繁榮的發展。」

之所以會引發熱議，是因為馬克宏在文中使用的「信念」（convictions）一詞，也有「刑事定罪」之意。由於川普因刑事案件受到多項指控，不少人認為馬克宏這番祝賀根本「是在偷臭」，認為馬克宏「暗諷」意味濃厚，甚至還有網友形容，馬克宏簡直是「頂級暗酸王」。

然而針對這項說法，馬克宏的發言人在接受《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）訪問時為總統澄清。發言人表示，「convictions」一詞在總統的推文裡就很單純是表達信念的意思，並沒有隱含任何跟犯罪判決有關的涵義。

然而，許多網友仍不買單，堅持認為馬克宏就是在偷酸川普。一名網友就留言表示，馬克宏特地提到「川普的『信念』，這已經是偷酸的最高境界。」英國保守黨前議員亨利．莫里斯（Henry Morris）也調侃：「他的信念……有34項呢！」

川普因在2016年支付封口費一案，被判偽造商業紀錄等共34項罪名，這些指控每一項都可能面臨最高四年徒刑，但最終判刑仍須交由法官裁定。

川普 美國大選 馬克宏

延伸閱讀

拜登邀川普訪白宮 承諾平順交接政權 4000官員將新任命

狂人回鍋 川普商轉政 二攀全球權力高峰

川普勝選「新世界重啟」 摩根資產管理：看好美國、亞洲股市 更重視多元分散

白宮易主後陸網炸鍋！川普遭笑指「川建國同志」 陸人看熱鬧、擔憂並存

相關新聞

暗酸最高境界？馬克宏發文賀川普當選 用一字遭質疑「在偷臭」

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）贏得美國總統大選，各國總統紛紛致電或發文祝賀，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也不例外。他在得知川普當選後，於社群媒體X（前推特）上發文道喜，不過他的用詞卻引發網友討論嘲笑，被認為是在「偷酸川普曾被定罪」，頓時成為美國總統大選的另類焦點。

影／川普當選…梅蘭妮亞沒拍全家福 現身時「長得不一樣」爆替身陰謀論

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選總統，孫女凱伊（Kai Trump）在爺爺勝選後，在社群媒體上貼出全家福祝賀爺爺當選，不過其中卻不見準第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的身影。梅蘭妮亞周二現身佛州海湖莊園附近的投票所，和丈夫一起投下神聖的一票，當時就有眼尖的網友發現梅蘭妮亞看起來不太一樣。這次梅蘭妮亞又沒有出現在全家福合照中，引爆替身疑雲。

川普確定勝選後 陸外交部首發聲！再籲：應慎重處理涉台問題

美國前總統川普成功贏得2024總統大選後，美中台三角關係備受關注。在美國大選大勢底定後，大陸外交部7日首次就川普涉台言論...

憂川普關閉邊界偷渡恐飆升 拜登政府擬應變計畫

根據美國政府官員以及移民在通訊軟體Whatsapp群組發言，隨著越來越多計劃前往美國的移民擔心總統當選人川普將關閉邊界而...

川普可能從嚴制裁伊朗 全球石油市場恐受衝擊

分析人士表示，美國總統當選人川普重返白宮，可能意味美國對伊朗的石油制裁將更為嚴厲，從而減少全球石油供應量，但川普政府恐怕...

外媒推測「川普新內閣成員」可能名單一覽 龐培歐、盧比歐和馬斯克皆入列

美國前總統川普勝選，外媒已羅列有望入閣的重要部會首長人選，川普第一任時期的鷹派大將龐培歐、挺台參議員盧比歐都有入列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。