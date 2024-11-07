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川普可能從嚴制裁伊朗 全球石油市場恐受衝擊

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
石油輸出國家組織（OPEC）。圖／路透
石油輸出國家組織（OPEC）。圖／路透

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

分析人士表示，美國總統當選人川普重返白宮，可能意味美國對伊朗的石油制裁將更為嚴厲，從而減少全球石油供應量，但川普政府恐怕難以讓伊朗最大原油客戶的中國配合。

路透社報導，對石油輸出國家組織（OPEC）成員國伊朗進行打擊將可支撐全球油價，但其效果也可能被川普的其他政策抵消，包括擴大美國境內鑽探、對中國徵收可能抑制經濟活動的關稅，以及因美國與俄羅斯關係緩和而可能緩解俄國原油禁運。

休士頓外交關係委員會（HCFR）董事會成員及財務委員會主席西格爾（Clay Seigle）指出：「對油價而言，川普是把雙刃劍。」

伊朗原油出口量於2024年飆升至多年來的最高水準，因為伊朗找到迴避針對伊朗財政收入實施懲罰性制裁的方法。

川普上次執政時，於2018年單方面退出西方與伊朗簽訂的核協議，並且恢復對伊朗制裁。

他在競選期間曾表示，總統拜登沒有從政策上嚴厲執行石油出口制裁，不但削弱華府威信，還鼓勵伊朗更肆無忌憚，靠出售石油積累現金，並且透過武裝民兵組織擴展核活動和提升影響力。

倫敦能源市場研究顧問能源面向公司（Energy Aspects）北美上游業務主管瓊斯（Jesse Jones）表示，川普政府恢復對伊朗施加最大壓力可能導致伊朗原油出口每天減少100萬桶。

他說：「這不必另外立法，只需執行既有制裁措施，可能以相對較快的速度實施。」

能源研究集團ClearView Energy Partners則估計，市場上可能每天減少50萬桶至90萬桶石油。

但美國對伊朗採取更強硬立場也意味對中國進行打擊。不承認美國制裁的中國是伊朗最大石油客戶。

川普9月在紐約經濟俱樂部（Economic Club of NewYork）談到，制裁可能對美元貨幣主導地位帶來風險。

休士頓大學（University of Houston）能源研究員賀斯（Ed Hirs）表示，川普也可能放寬西方國家因為俄羅斯入侵烏克蘭而對俄羅斯能源產業實施的制裁。

川普在競選期間承諾於明年1月上任前「解決」烏克蘭戰爭。賀斯說：「我預計川普將解除對俄羅斯石油的所有制裁。」

西方對俄羅斯石油的制裁並不是為了阻止其流通，只是為了將俄國透過西方海運服務的售油收入限制在每桶60美元。西方的制裁已讓俄羅斯石油市場從歐洲轉移到中國和印度，成本因而提高。

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