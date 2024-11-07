快訊

賀錦麗還要「不斷戰鬥」？民主黨為何全面潰敗

總預算案明可望付委 卓榮泰邀朝野會商…藍綠白座位安排有巧思

選前堅稱「賀錦麗將取勝」 神預測9屆大選專家認了：預測有誤

聽新聞
0:00 / 0:00

白宮易主後陸網炸鍋！川普遭笑指「川建國同志」 陸人看熱鬧、擔憂並存

中央社／ 台北7日電
川普再次當選美國總統，引起中國網友熱烈議論。美聯社
川普再次當選美國總統，引起中國網友熱烈議論。美聯社

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

川普再次當選美國總統，引起中國網友熱烈議論，美國之音報導指出，微博上有部分支持川普的聲音，也有許多人抱持「看著美國亂就開心」的心態，還有部分網友擔心川普上台會對世界局勢造成衝擊。

美國之音7日報導，美國總統大選引起中國社會的廣泛關注，中國官媒如央視和新華社等昨日下午都報導了川普勝選的消息，相關報導也登上微博熱搜榜首，短短1小時內累積2.9億閱讀量。

在宣布川普勝選後，微博的討論主要分為三個面向，首先是「支持」川普的獨特個人特質，並以此嘲諷美國選舉結果。

如重慶沈先生就指出，中國有些民眾是川普的熱衷粉絲，因為他講話風格幽默、戲劇化，個性友好；另有「川建國同志」稱號，暗示「黨交給他任務，把美國搞亂」，既是肯定川普行事符合中國人民胃口，也是看笑話。

其次，有部分輿論擔憂川普上台會對中國經貿和世界局勢造成衝擊。像是江西網紅「軍武吐槽」發文，「（川普）上任後肯定採取孤立主義全力拚經濟，加速讓美國重新工業化，但這麼做除了與中國對抗外，還會與歐洲形成矛盾。」也有人說，「第三次世界大戰時刻準備著。」

第三種反應則是「兩害相權取其輕」。上海網紅「搞機工程師」發文，「川普當選儘管對中國很不利，但對其盟友來說同樣也很不利，所以至少在聯合盟友對中圍堵的力量上會比賀錦麗減少許多。」

報導引述香港宣沅科技交流中心研究員宋忠平指出，川普具有鮮明的個人風格和「草根」形象，言行讓人耳目一新。中國網友戲稱他為「懂王」，意思是「沒有他不知道的事」，反映出部分中國人對他的偏好。

對於網友擔心爆發第三次世界大戰，宋忠平表示，相較賀錦麗著重維持「全球霸權」，川普的政治理念是「美國優先」，實質上降低了美國與中國、俄羅斯在地緣政治上的衝突風險。他說，「就算是大打貿易戰，但如果要是不爆發實體的軍事衝突和地緣政治方面的衝突，那麼對誰都有利。」

報導還引述東海大學政治系教授邱師儀表示，中國多數民眾身在威權國家，對民主選舉的認知低，也無法了解民主國家投票運作，對川普和賀錦麗的理解僅能以獨特的個人特質來評斷，「在沒有概念的情況之下，他要去評論說誰對他們有利，充其量是他們自己想像的。」

此外，邱師儀也指出中國社媒反應的只是一部分輿情，或許會深入關注美中政經議題的人群，觀點不會在社媒平台上反映。

中國人 同志 川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

美學者：北京正密切關注川普這次接不接賴清德電話

川普將重掌白宮 美學者：對中政策應變化不大

川普施壓軍購與關稅 專家：就任前提清單

川普回鍋 網喊「川建國」 美前官員憂反讓中國再次偉大

相關新聞

暗酸最高境界？馬克宏發文賀川普當選 用一字遭質疑「在偷臭」

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）贏得美國總統大選，各國總統紛紛致電或發文祝賀，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也不例外。他在得知川普當選後，於社群媒體X（前推特）上發文道喜，不過他的用詞卻引發網友討論嘲笑，被認為是在「偷酸川普曾被定罪」，頓時成為美國總統大選的另類焦點。

影／川普當選…梅蘭妮亞沒拍全家福 現身時「長得不一樣」爆替身陰謀論

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選總統，孫女凱伊（Kai Trump）在爺爺勝選後，在社群媒體上貼出全家福祝賀爺爺當選，不過其中卻不見準第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的身影。梅蘭妮亞周二現身佛州海湖莊園附近的投票所，和丈夫一起投下神聖的一票，當時就有眼尖的網友發現梅蘭妮亞看起來不太一樣。這次梅蘭妮亞又沒有出現在全家福合照中，引爆替身疑雲。

川普確定勝選後 陸外交部首發聲！再籲：應慎重處理涉台問題

美國前總統川普成功贏得2024總統大選後，美中台三角關係備受關注。在美國大選大勢底定後，大陸外交部7日首次就川普涉台言論...

憂川普關閉邊界偷渡恐飆升 拜登政府擬應變計畫

根據美國政府官員以及移民在通訊軟體Whatsapp群組發言，隨著越來越多計劃前往美國的移民擔心總統當選人川普將關閉邊界而...

川普可能從嚴制裁伊朗 全球石油市場恐受衝擊

分析人士表示，美國總統當選人川普重返白宮，可能意味美國對伊朗的石油制裁將更為嚴厲，從而減少全球石油供應量，但川普政府恐怕...

外媒推測「川普新內閣成員」可能名單一覽 龐培歐、盧比歐和馬斯克皆入列

美國前總統川普勝選，外媒已羅列有望入閣的重要部會首長人選，川普第一任時期的鷹派大將龐培歐、挺台參議員盧比歐都有入列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。