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川普將重掌白宮 美學者：對中政策應變化不大

中央社／ 羅馬7日專電
美國前總統川普將重掌白宮。圖／路透社
美國前總統川普將重掌白宮。圖／路透社

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美國前總統川普將重掌白宮，美國哈佛大學名譽教授奈伊接受義媒專訪分析，美國對中政策應不會有重大改變，歐洲盼深化與美歐關係，應加強與美國站在同一陣線應對中國。

義大利媒體「蟻報」（Le Formiche）昨天專訪全球知名政治學家奈伊（Joseph Nye），探討川普勝選後對國際政治的影響。奈伊曾任美國國防部助理部長，以提出「軟實力」（soft power）概念享譽國際。

奈伊認為，基於川普個人特質，川普勝選將為國際政局帶來更多「不確定性」，但目前還不知道川普的顧問有哪些人，因此還無法準確評估會有哪些具體影響。

對於美歐關係，奈伊表示，相對民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），或近十幾年來美國的政治主流，川普是個不太相信「大西洋主義」的領袖，因此歐洲擔憂與美國出現部分緊張關係，是很自然的想法，他認為歐洲各國應審慎處理與美國的關係。

奈伊指出，川普非常重視「交易」，對經貿關係有「重商主義」願景，亦即相當重視關稅議題，歐洲在處理對美關係時要牢記這個面向。

至於美國與俄羅斯的關係，奈伊表示，川普過去和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）交手過，川普競選時曾宣示盼在「一天內結束俄烏戰爭」，不論這是何解，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都將面臨與俄羅斯談判的壓力，且比起賀錦麗勝選的狀況，普亭現在的談判地位會更強勢。

不過談到美國的對中政策，奈伊認為不會出現重大變化，美國共和與民主兩黨的亞太政策立場相當接近，比歐洲內部各國對亞太政策的立場更一致。

奈伊進一步建議，歐洲應調整路線以拉近與美國的關係，因為美國會愈來愈重視中國議題，這已是華府兩黨共識，歐洲不應坐視中國與美國對抗，認為可以從中得利。

奈伊表示，相反地，不論從地緣政治或地緣經濟角度來看，歐洲都應把中國當成大西洋兩岸必須共同應對的問題，歐洲應在中國議題上更積極與華盛頓協調同步，這才是對歐洲更明智的策略。

俄烏戰爭 川普 美國大選 賀錦麗

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