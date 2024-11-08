川普2度入主白宮聲勢更凶猛？ 學者分析「川派執政」對台3大影響

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

2024美國大選正式落幕，台北時間6日結果出爐！共和黨候選人川普勝選，成為美國第47屆總統，稍早更已於佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）發表勝選感言。值得一提的是，依當前趨勢分析，川普不僅重掌白宮，共和黨更可望參議院、眾議院全拿，如此一來，川普2.0勢將「全面執政」。《遠見》訪問學者，分析對台潛在影響，提出值得關注的三大看點。

眾所矚目的美國總統大選落幕，川普二度入主白宮，勝選感言更高喊未來美國將是「黃金年代」。但對全球來說，即將面對的是難以預測的「川普2.0」時代。而且，這場攪動美國政壇的大選，也將對台灣產生深遠影響。

這次的川普2.0，或將比2016年來得聲勢兇猛。因為，不僅是川普再度入主白宮，共和黨也再度同時握有美國國會參眾兩院的多數席次，達到「全面執政」，這意味「川派執政風格」獲得多數美國選民認可，重返執政後，恐怕將更加暢所欲為。

至於川普2.0，究竟將對台灣帶來什麼影響？以下三大看點解析：

看點一：川派作風增台海風險！「交易型人格」推美國優先

首先，一如前次執政，川普獨特的個人風格，將增添不確定性因素。「川普的風格難以預測，更容易造成台海緊張。」台大政治系教授左正東說道，但他認為，川普並不會脫離美國的大方向。

政大外交系教授兼系主任吳崇涵則認為，川普的「交易型人格」「負面積極型人格」將主導未來美國政府的行事作風，延續其「美國優先」政策，如要求提高關稅，或可能在貿易談判中，將台灣的科技產業，尤其是台積電，作為重要的籌碼。

考慮到「川普個人風格強烈」，內閣人事布局將成為重要指標，尤其，當前共和黨主導參院，對於川普的人事任命權將更加有利。

左正東分析，當前川普新內閣組成尚未明朗，尤其國安和外交團隊，將是觀察未來對台政策走向的重要關注點，「川普第一任期內，團隊成員包括許多挺台人士，卻缺乏橫向協調。」新團隊是否可改善此問題，值得各界關注。

看點二：回歸「戰略模糊」，對台軍售未必符合需求

對台海局勢的主要方針，吳崇涵指出，川普政府預計將回歸「戰略模糊」政策，與拜登多次強調保護台灣的方向不同，「基本上，他不會明言出兵協助台灣，因為那是花錢的事情。」

此外，提高國防預算也可能成為川普政府對台灣的另一項要求。「（台灣）你們要自己夠強，我才會來幫你，這是他的想法。」吳崇涵提到，川普第一任期的國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）6月曾說，台灣國防支出應提升至5％的GDP。 川普本人更曾直言，台灣應將國防預算提高10％，這對台灣的財政和社會將造成壓力。

至於對台軍售是否將受到影響？左正東認為，對台軍售將會持續，但軍售的武器類型是否符合台灣的「不對稱作戰」需求，有待觀察。

對此，吳崇涵也指出，川普第一任期內，對台軍售以大型武器為主，例如，M1A2坦克和F-16戰機，與「不對稱作戰」所需兵器，如適應城鎮戰、高機動性等需求有所出入。

看點三：恐更動晶片法案，要求台積電加大在美投資

拜登政府任內通過的晶片法案，為台積電在美國的投資提供40多億的高額補貼，而川普是否會調整或修改現行的晶片法案？也留下一顆不定時炸彈。

左正東分析，如果川普修改或撤回晶片法案，可能影響台積電在美國與亞洲的設廠規劃。

吳崇涵則認為，從川普選前的言論分析，「商人」川普會希望台積電加大在美國的投資力度，「台積電必須到美國投資更多，不然他會說要課關稅，甚至用晶片法案的補貼作為要挾。」

愈趨緊繃的國際政治情勢，碰上川普獨特的個人風格，外加共和黨全面執政，川普2.0時代需要更多政治智慧，以應對錯綜複雜的地緣政治角力。

（本文出自2024.11.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）