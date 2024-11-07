大陸該如何應對？陸官媒3方向評川普勝選：有的時候 商人總還有得談

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」7日發文分析，中國應如何應對川普重返白宮，包括尊重他、加強博弈及作最壞打算，並稱中美有結構性矛盾，「但有的時候，商人總還有得談，政客很多沒法談」。

「牛彈琴」發文分析中國應如何應對「川普2.0」，稱川普時常對中國放狠話，如對中國商品加徵60%關稅，扼殺中國高科技企業等；但「也不是沒有好的一面」，如他曾說不贊成封殺TikTok。

文章表示，中國應對川普有3大方向，第一是尊重他，因為不管川普對中國有多狠，他對中國領導人保持了一貫的尊敬和客氣，這一點感覺比拜登還要好。

文章表示，川普若想刺激經濟，必定會推動美國聯準會降息及大規模財政刺激政策，有助中國吸引外資，及加大中國貨幣財政政策的空間。

文章表示，第二是中國要加強博弈，敢於鬥爭。如果川普真的兌現競選承諾，對中國商品加徵60%關稅，肯定對中國外貿出口帶來巨大壓力。2018年川普擔任總統期間，美國對中國加徵關稅後，中國商品在美國市場份額，由2017年的22%下跌至2023年的14%，被加徵關稅商品出口跌幅，遠高於其他品項。

但之後中國對美國大豆等加徵關稅，令美國農民損失慘重，也給美國政府壓力。對中國商品加關稅也會令美國的物價上升。

文章表示，川普也曾揚言對其他國家如德國、日本、南韓，甚至加拿大等的進口商品加關稅，甚至公開稱要對南韓、台灣徵收保護費。

這些做法無疑會激化美國與歐洲、日韓、拉美，及廣大第三世界的矛盾。從這個角度看，不排除美國的折騰，更有助於加強中國與東盟、中亞、拉美、中東、非洲，甚至日韓及歐洲的關係。

最近中國和澳洲關係已經轉圜，中國和印度關係也有積極變化，不排除中國與日本、與南韓、與歐洲國家的關係，也有重大進展。

文章表示，第三個是中國要做最壞考慮，有底線思維，保持樂觀。最壞打算是美國會對中國商品加徵重稅，拒中國製造於門外。「必須承認，美國的極限施壓、全面圍堵，尤其在晶片領域的封鎖，對高科技公司帶來嚴重的破壞，一些公司可能難以為繼。」

但從另一個角度看，這迫使中國企業加快產業升級，加大自主創新步伐，以打破美國的封鎖，提升在全球產業鏈中的地位。

文章最後表示，中美有結構性的矛盾，「但有的時候，商人總還有得談，政客很多沒法談。錢能解決的事情，總不是大事情。」中國對內必須加快改革，對外必須高水平開放。