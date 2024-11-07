快訊

銀杏增為強颱！外圍環流接近雨轟2地區 最新路徑、對台影響曝光

高雄大樓惡火釀4死1傷 初步排除人為縱火疑1原因釀災

川普上台有錢人更有錢！全球10大富豪身家暴漲 逾6百億美元創紀錄

大陸該如何應對？陸官媒3方向評川普勝選：有的時候 商人總還有得談

中央社／ 台北7日電
具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」7日發文分析，中國應如何應對川普重返白宮，包括尊重他、加強博弈及作最壞打算，並稱中美有結構性矛盾，「但有的時候，商人總還有得談，政客很多沒法談」。美聯社
具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」7日發文分析，中國應如何應對川普重返白宮，包括尊重他、加強博弈及作最壞打算，並稱中美有結構性矛盾，「但有的時候，商人總還有得談，政客很多沒法談」。美聯社

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」7日發文分析，中國應如何應對川普重返白宮，包括尊重他、加強博弈及作最壞打算，並稱中美有結構性矛盾，「但有的時候，商人總還有得談，政客很多沒法談」。

「牛彈琴」發文分析中國應如何應對「川普2.0」，稱川普時常對中國放狠話，如對中國商品加徵60%關稅，扼殺中國高科技企業等；但「也不是沒有好的一面」，如他曾說不贊成封殺TikTok。

文章表示，中國應對川普有3大方向，第一是尊重他，因為不管川普對中國有多狠，他對中國領導人保持了一貫的尊敬和客氣，這一點感覺比拜登還要好。

文章表示，川普若想刺激經濟，必定會推動美國聯準會降息及大規模財政刺激政策，有助中國吸引外資，及加大中國貨幣財政政策的空間。

文章表示，第二是中國要加強博弈，敢於鬥爭。如果川普真的兌現競選承諾，對中國商品加徵60%關稅，肯定對中國外貿出口帶來巨大壓力。2018年川普擔任總統期間，美國對中國加徵關稅後，中國商品在美國市場份額，由2017年的22%下跌至2023年的14%，被加徵關稅商品出口跌幅，遠高於其他品項。

但之後中國對美國大豆等加徵關稅，令美國農民損失慘重，也給美國政府壓力。對中國商品加關稅也會令美國的物價上升。

文章表示，川普也曾揚言對其他國家如德國、日本、南韓，甚至加拿大等的進口商品加關稅，甚至公開稱要對南韓、台灣徵收保護費。

這些做法無疑會激化美國與歐洲、日韓、拉美，及廣大第三世界的矛盾。從這個角度看，不排除美國的折騰，更有助於加強中國與東盟、中亞、拉美、中東、非洲，甚至日韓及歐洲的關係。

最近中國和澳洲關係已經轉圜，中國和印度關係也有積極變化，不排除中國與日本、與南韓、與歐洲國家的關係，也有重大進展。

文章表示，第三個是中國要做最壞考慮，有底線思維，保持樂觀。最壞打算是美國會對中國商品加徵重稅，拒中國製造於門外。「必須承認，美國的極限施壓、全面圍堵，尤其在晶片領域的封鎖，對高科技公司帶來嚴重的破壞，一些公司可能難以為繼。」

但從另一個角度看，這迫使中國企業加快產業升級，加大自主創新步伐，以打破美國的封鎖，提升在全球產業鏈中的地位。

文章最後表示，中美有結構性的矛盾，「但有的時候，商人總還有得談，政客很多沒法談。錢能解決的事情，總不是大事情。」中國對內必須加快改革，對外必須高水平開放。

中共 北京 壓力 川普 美中關係 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

台積電先進製程被迫去美國？孫明德：不只要珍珠 要拿走整串項鍊

川普回鍋 網喊「川建國」 美前官員憂反讓中國再次偉大

彭博：馬斯克挺川普又是親中派 或對習近平有利

川普大勝 分析指他致勝關鍵：力爭男性 守住女性

相關新聞

滋養川普崛起的「國之荒原」：美國為何失落價值、充滿憤怒？

我不在國內的十來年之間，美國到底有了哪些改變？ 我開始進行調查。我走過西裝名店Brooks Brothers，注意到西裝外套出廠時就已經在領子上別了國旗造型的小徽章。某位大企業的發言人對我說，這是為了特別強調該品牌西裝是在美國本土製造。Brooks Brothers從二○○七年就開始這麼做了，當時共和黨政治人物一天到晚痛批歐巴馬沒有配戴國旗小徽章。

川普上任移民問題壓力大 「安全第三國」瓜地馬拉面臨多重挑戰

拜登時代即將結束，而高舉反移民和貿易保護主義大旗的川普再次走上舞台。「沒有期待，更怕受傷害」這句話，應該是身為「安全第三...

川普將重掌白宮 美學者：對中政策應變化不大

美國前總統川普將重掌白宮，美國哈佛大學名譽教授奈伊接受義媒專訪分析，美國對中政策應不會有重大改變，歐洲盼深化與美歐關係，...

大陸該如何應對？陸官媒3方向評川普勝選：有的時候 商人總還有得談

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」7日發文分析，中國應如何應對川普重返白宮，包括尊重他、加強博弈及作最壞打算，並稱中美...

成功取勝…川普將再次回鍋 華爾街日報揭國際競合新態勢

美國前總統川普於大選勝出將重返白宮。在現今處於俄烏與中東兩場不斷擴大的區域戰事，以及俄、中、伊朗、北韓等正形成新的威權軸...

川普任內差點禁TikTok 印媒：社群媒體助他重返白宮

川普上次擔任總統時，曾推動禁用TikTok，但這次選戰期間他改擁抱TikTok，成功引起川粉共鳴。印度媒體分析，社群媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。