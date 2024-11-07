快訊

銀杏增為強颱！外圍環流接近雨轟2地區 最新路徑、對台影響曝光

高雄大樓惡火釀4死1傷 初步排除人為縱火疑1原因釀災

川普上台有錢人更有錢！全球10大富豪身家暴漲 逾6百億美元創紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

川普任內差點禁TikTok 印媒：社群媒體助他重返白宮

中央社／ 新德里7日專電
川普上次擔任總統時，曾推動禁用TikTok，但這次選戰期間他改擁抱TikTok，成功引起川粉共鳴。圖／路透
川普上次擔任總統時，曾推動禁用TikTok，但這次選戰期間他改擁抱TikTok，成功引起川粉共鳴。圖／路透

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

川普上次擔任總統時，曾推動禁用TikTok，但這次選戰期間他改擁抱TikTok，成功引起川粉共鳴。印度媒體分析，社群媒體助攻，或許是他能在大選最後勝出的一個關鍵。

今日印度（India Today）報導，川普勝選後，他的競選團隊成員在社群媒體發文中，放上川普有610萬TikTok粉絲的截圖，並稱他們因此扳倒賀錦麗（Kamala Harris）的百人團隊，助川普重返白宮。

川普競選團隊的工作人員普萊斯（Greg Price）在社群媒體平台X上，介紹其團隊人力雖然精簡，但與賀錦麗有100多名工作人員及大量資金運用的團隊影響力相當。

報導指出，儘管川普9月時TikTok粉絲掉了400萬，但在選前的TikTok粉絲量仍有610萬，遠超過賀錦麗。

賀錦麗參選後，競選團隊將她在社群媒體上的粉絲數量，從原本的44萬拉到今年8月統計時的390多萬，讓她在網路上的影響力大為提升。

但川普團隊也不甘示弱，利用TikTok和Truth Social等平台直接與選民溝通，也與一些激進，甚至具挑釁意味的發文高度互動。

報導分析，川普團隊頻繁發文，且發文常具爭議性，是凝聚其支持者、挑戰對手的一個策略，儘管粗魯的用語、錯誤的訊息受到部分人士譴責，但事後來看，這些方式似乎都成功引起川粉共鳴，助他走向勝選。

川普（Donald Trump）上次掌政時，因對短影音平台TikTok背後的母公司「字節跳動」（Byte Dance）來自中國而有疑慮，曾推動蘋果（Apple）、谷歌（Google）的線上應用程式商店將TikTok下架，但川普禁TikTok的行政命令屢遭聯邦法院擋下而未能生效。

但這次大選期間，川普一改先前立場，在受訪時公開稱TikTok雖可能影響國安，但他反對禁用，因為那會傷了年輕人，還會讓臉書（Facebook）更壯大。

川普今年3月受訪時坦言，他差點在任內成功禁掉TikTok，但他也承認TikTok很受美國年輕族群歡迎，當時他說：「坦白說，很多人都喜歡TikTok，孩子們若沒有TikTok的話，是會發瘋的。」

TikTok 川普 社群媒體 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

台積電先進製程被迫去美國？孫明德：不只要珍珠 要拿走整串項鍊

前駐美代表：台美關係無理由悲觀 相信能平順上路

川普回鍋 網喊「川建國」 美前官員憂反讓中國再次偉大

彭博：馬斯克挺川普又是親中派 或對習近平有利

相關新聞

滋養川普崛起的「國之荒原」：美國為何失落價值、充滿憤怒？

我不在國內的十來年之間，美國到底有了哪些改變？ 我開始進行調查。我走過西裝名店Brooks Brothers，注意到西裝外套出廠時就已經在領子上別了國旗造型的小徽章。某位大企業的發言人對我說，這是為了特別強調該品牌西裝是在美國本土製造。Brooks Brothers從二○○七年就開始這麼做了，當時共和黨政治人物一天到晚痛批歐巴馬沒有配戴國旗小徽章。

川普上任移民問題壓力大 「安全第三國」瓜地馬拉面臨多重挑戰

拜登時代即將結束，而高舉反移民和貿易保護主義大旗的川普再次走上舞台。「沒有期待，更怕受傷害」這句話，應該是身為「安全第三...

川普將重掌白宮 美學者：對中政策應變化不大

美國前總統川普將重掌白宮，美國哈佛大學名譽教授奈伊接受義媒專訪分析，美國對中政策應不會有重大改變，歐洲盼深化與美歐關係，...

大陸該如何應對？陸官媒3方向評川普勝選：有的時候 商人總還有得談

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」7日發文分析，中國應如何應對川普重返白宮，包括尊重他、加強博弈及作最壞打算，並稱中美...

成功取勝…川普將再次回鍋 華爾街日報揭國際競合新態勢

美國前總統川普於大選勝出將重返白宮。在現今處於俄烏與中東兩場不斷擴大的區域戰事，以及俄、中、伊朗、北韓等正形成新的威權軸...

川普任內差點禁TikTok 印媒：社群媒體助他重返白宮

川普上次擔任總統時，曾推動禁用TikTok，但這次選戰期間他改擁抱TikTok，成功引起川粉共鳴。印度媒體分析，社群媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。