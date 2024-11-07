三權在手…川普成「超級總統」會如何？網曝：台灣8年前就示範過

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

川普上演「王者歸來」戲碼，成為美國第47屆總統，且在參議院和眾議院中，所屬的共和黨票數均過半，可說是共和黨將獨攬行政權和立法權，成為美國政治史上久違總統制完全體的「超級總統」。網友在PTT熱議此事，不少網友都表示，其實總統制完全體的政治狀態，台灣在八年前就早已示範過。

原PO提到，因為現任美國總統拜登僅提名了一位最高法院大法官，其餘三名都是由即將上任的新總統川普上上屆提名的人選，而且共和黨多數的最高法院，應該會延續好幾屆，等於是行政、立法、司法三權全數在握，「有沒有川普超狂橫掃美國，變成超級總統的八卦？」。

有網友表示，這回「美帝再臨」的完全執政，美國民主黨可以向民進黨學習，因為台灣早在2016年已示範過，「感覺似曾相似」、「想怎樣就怎樣」、「全部都自己人」、「比較不會被扯後腿」。也有人認為完全執政是「災難的開始」，「美國左派瑟瑟發抖」。

但也有人認為，美國共和黨內的國會議員並非像台灣「黨意至上」的立委，「同黨完全執政不代表沒制衡」、「美國的政黨沒有台灣這麼扯，他們自己內部也是有制衡的力量」。

2016年，蔡英文以689萬票、得票率56.12%，大勝國民黨的總統候選人朱立倫308萬票，成為中華民國首位女性總統，且民進黨在立法院113席總席次中拿下68席，單獨過半，創下首度完全執政紀錄。