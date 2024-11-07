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石破茂首度與川普通話致賀 盼早日面對面會談

中央社／ 東京7日專電

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美國總統大選結果底定，共和黨總統候選人川普將再度入主白宮。日本首相石破茂今天上午首度與川普通電話表達祝賀之意。石破對媒體表示，兩人皆盼早日實現面對面會談。通話中，感覺川普是個能講真心話的人。

日本電視台新聞網（NNN）報導，石破今天上午9時30分（台灣時間8時30分）左右，與川普（DonaldTrump）舉行了約5分鐘的電話會談。

之後，石破在首相官邸（行政中心）對媒體透露與川普電話會談的內容。首先是對川普勝選表達由衷的敬意。

石破還對媒體表示，與川普在電話會談時，兩人都同意希望早日能舉行面對面會談。兩人都同意將密切合作讓日美同盟提升到更高境界。

石破對媒體說：「這是首次和川普一對一講話。印象是感覺川普很友善，是一位言談不需太在意用字遣詞，能講真心話的人。」

被媒體問及如果川普要求日本增加防衛費等問題，石破答說，該怎麼負擔一事，除了金錢、能力的問題外，還有該如何操作運用的問題。不僅是金額而已，需從裝備、運用方面等觀點認真討論如何強化日美同盟。

川普 美國大選 賀錦麗

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