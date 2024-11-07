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印尼總統普拉伯沃祝賀川普勝選 訪美可能會面

中央社／ 雅加達7日專電
印尼總統普拉伯沃。圖／法新社
印尼總統普拉伯沃。圖／法新社

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

印尼總統普拉伯沃6日深夜在社群網站發文，恭賀美國共和黨總統候選人川普勝選，並稱「印尼和美國是戰略夥伴，關係穩固且涉及多個領域」。普拉伯沃即將赴美與美國總統拜登會面，官員透露可能也會見川普。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）6日深夜在社群媒體平台X上以英文發文表示：「衷心恭賀川普（Donald Trump）當選為美國第47任總統。」並指出，印尼和美國是戰略夥伴，兩國關係穩固且涉及多個領域。

普拉伯沃寫道：「我們的戰略夥伴關係有巨大的互惠潛力，我期待著與您和您的政府緊密合作，進一步加強這種夥伴關係，促進全球和平與穩定。」

普拉伯沃預定8日至10日訪問中國，接著訪問美國，並與總統拜登見面。

印尼總統府通訊辦公室主任哈桑 （Hasan Nasbi）6日晚間表示，府方已了解美國選舉的情形，並透露，「無論誰勝選，普拉伯沃都可能與總統當選人見面」，間接證實可能會與川普見面。

印尼學者指出，普拉伯沃與川普的政治觀點相似，2人可能相處融洽，並看好雙方關係。

印尼國家研究與創新署（BRIN）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo）表示，川普將會優先考慮美國利益，這和普拉伯沃的政治觀點相同，因為他們都支持民族主義和愛國主義，而由於政策相近，他認為2人應該會相處得不錯。

瓦西斯托告訴中央社，「在國內事務上，他們（普拉伯沃和川普）都會實施保護主義政策以保護國內經濟，而在外交事務上，他們都採取務實做法，而不是進行更具包容性的外交對話。」

他舉例，川普應對區域和國際緊張情勢一直採取務實態度，意指「不偏袒任何一方，而是傾向於提出自己的想法以解決爭端」。

澳洲昆士蘭大學國際關係講師烏邁德（AhmadRizky M. Umar）曾指出，普拉博沃在外交上將更為積極務實，以追求印尼的利益。

他曾向「雅加達郵報」（Jakarta Post）說：「普拉伯沃的國際政治是無法預測、務實且現實，他將繼續奉行所有有利於印尼國家利益的（外交）立場。」

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