川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

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身為美國最親近的盟友加拿大，可能在美新總統川普政府下遭遇最嚴重的傷害。許多專家認為，川普對貿易、關稅、移民和國防政策，將使加拿大面對艱難挑戰。

●全面關稅政策重創加拿大

加拿大曾經遭遇上一屆川普政府的鋼鋁關稅，導致兩國關係緊張，如今川普承諾將對所有進入美國的進口商品徵收10%的關稅，加拿大尤為受創。

美國是加拿大最大的貿易輸出國，佔總貿易額近80%。

華盛頓智庫皮特森國際經濟研究所（PetersonInstitute for International Economics）的一份報告指出，很少有國家像加拿大那樣依賴美國，因此加拿大將是受打擊最嚴重的國家之一。有經濟專家憂慮，很可能傷害加拿大5%的總體經濟產值。

前駐聯合國大使、現任加拿大商會高級顧問布萊斯（Louise Blais）說，必須要時時提醒美國「他們的供應鏈與加拿大高度融合，我們一起生產產品，而且加拿大是他們的第一大客戶。」

與此同時，新北美自由貿易協定（又稱美加墨貿易協定，USMCA）即將於2026年重新談判，除了關稅外，川普政府必將施加更多壓力。布萊斯表示，在汽車產業、乳製品和數位服務稅等領域，加美之間都可能產生高度摩擦。

●加拿大被迫加速提高國防開支

曾任職川普政府下的前駐加拿大大使克拉夫特（Kelly Craft）和前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）在選前已不斷強調，加拿大需要加速增加國防開支。

杜魯道政府雖已承諾2032年實現北約國防支出佔GDP2% 的目標，但華盛頓並沒有因此感到寬慰，共和黨重量級眾議員特納（Mike Turner）日前發表的一篇文章甚至嘲笑加拿大是「北約的最大威脅」。川普強調，不會保護未能實現2%目標的盟友。

加拿大外交部長前幕僚長、StrategyCorp副總裁凱勒（Garry Keller）表示，2%的目標對加拿大充滿挑戰，不僅是金錢問題，是整體資源匱乏，例如如何招募到合適人才？就算採購了軍備，誰能操作這些設備呢？

●加美邊境恐充斥難民

川普承諾大規模驅逐非法進入美國的數百萬人，恐令許多人開始考慮向北移動，到加拿大尋求庇護。

華盛頓威爾遜中心加拿大研究所（Canada Institute atWashington's Wilson Center）所長桑茲 （ChristopherSands）說：「人們可能試圖逃往加拿大以避免遭驅逐出境。」

杜魯道政府一向對移民難民友善，2017年川普下令對穆斯林國家實施入境令時，杜魯道還曾發推文歡迎那些逃離戰爭和受迫害的人們。

但如今的加拿大面臨移民難民太多的困境，就在上個月，杜魯道政府宣布削減移民人數，以緩解房地產市場的壓力。當時川普也隨即在社交媒體上發文說：「就連杜魯道也想關閉加拿大的邊境。」

魁北克省省長雷哥（Francois Legault）對大量移民難民可能湧入魁北克的問題表示擔憂，稱魁北克的容納能力已達極限，呼籲渥太華要事先制定邊境管制措施。

●加拿大打友誼牌

總理杜魯道（Justin Trudeau）祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係，不僅是經濟互利，還有深厚人文情感。「我們是鄰居和朋友，兩國人民因共同的歷史、共同的價值觀和堅定的紐帶而團結在一起。我們也是彼此最大的貿易夥伴，經濟緊密相連。」

副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）一方面對人民信心喊話，稱「加拿大會沒事的」，另一方面也對未來的川普政府喊話，強調加美對華政策步調一致，例如渥太華追隨美國步伐，對中國鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，並對中國電動車徵收100%的關稅。

根據加拿大政府數據，2023年每天有價值近36億加元（約835億台幣）的服務和貨物穿越美加邊境，加拿大仍然是美國的第一大出口市場。