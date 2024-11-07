川普強勢回歸 邱毅指賀錦麗敗選有6大原因
‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據
美國總統當選人川普將重返白宮，前立委邱毅在臉書「邱毅『談天論地話縱橫』」表示，總結美國民主黨總統候選人賀錦麗的失敗，有6大原因。川普的時代真來了，川普不但是總統，連參議院和眾議院都是共和黨，這叫完全執政。
賀錦麗為何敗選？邱毅分析有6個原因，他表示，一是拜登施政成績太差，民主黨不得人心，美國人民希望改變。二是賀錦麗面對問題，只能重複抽象的制式回應，卻提不出具體的對策和辦法，被人民定性為草包。三是賀錦麗應該選擇賓州州長夏皮羅做副手搭檔，她卻挑了沒有政治魅力的華茲，被認為比川普的副手范斯差遠了。
邱毅表示，四是柯林頓、希拉蕊、歐巴馬、蜜雪兒的賣力助選，正好對照出賀錦麗的不行。五是被主流媒體的假民調、偏頗評論包圍，既不能知己，也不能知彼，怎能不敗。六是找了一堆演藝明星來撐場，問題是娛樂暖場之後呢？選民期待有解決問題、感動人心的表現，結果沒有。
邱毅表示，預期川普會遂行其孤立主義，保護主義，用高關稅來對付中國、歐洲、印太，以及發展中國家，這一定會對中國形成衝擊，但也是中國的機會。美國的朋友圈小了，中國的朋友圈卻大了。美國內部在撕裂在鬧矛盾，中國卻在團結中形成強大的人民力量。美國充滿不穩定，川普偏愛在不穩定中獲利，中國卻在穩中求變，穩中求進。動盪不安的美國，對比穩定團結的中國，誰強誰弱，誰主浮沉，答案已經呼之欲出了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言