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川普為何能重返白宮？財經網紅：選民未必喜歡他 而是受不了3件事

聯合新聞網／ 綜合報導
胡采蘋認為川普勝選是因為美國選民需要新秩序，而對民主黨投下反對票。 美聯社
胡采蘋認為川普勝選是因為美國選民需要新秩序，而對民主黨投下反對票。 美聯社

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統當選人川普將重返白宮。財經網紅胡采蘋臉書發布多則對美國大選的評論，認為此次川普再度當選，未必是美國選民喜歡川普，而是因為受不了民主黨，對民主黨投下反對票而已。

胡采蘋認為，美國選民在「通膨嚴重」、「政治正確嚴重」，及「非法移民嚴重」等三大社經狀況下，催出川普的高得票數。

胡采蘋分析，美國的非法移民問題太過嚴重，因為非法移民得到過多的利益，「侵噬了一般人的正常生活」；不認同激進的性別想法，就被認為是保守落後；更甚者若表態支持川普就是垃圾，不配為人。

對於川普所在的共和黨，胡采蘋刻意以負面用詞提出大家的疑惑，「那麼落後保守、思想根本不進步的爛黨，為什麼能全面獲勝？」接著指出，並非選民真的都喜歡川普，而是希望能透過選票找回過往有秩序的生活，選民要的並不是「無窮盡、看不見終點的顛覆與指責」。

談及賀錦麗敗選，對於她在全美國的票，沒有任何一郡超過拜登，胡采蘋則笑稱，「這真不知道要怪拜登還是怪賀錦麗？」

多數網友對此深表認同，「厭煩無止盡的政治正確與對非法移民的包容，最恨的是民主黨所在的州，『零元購』犯罪嚴重到忍無可忍！」。(編按：「零元購」指的是疫情期間的新現象，意指在美國若到商店偷竊，總額未超過一定金額，警察很可能不會逮捕你、甚至懶得阻止你，有如不花一毛錢到商家購物一樣）

有人認為，這次選民若都不喜歡兩位候選人，考慮的就是和自己生活息息相關的事務，例如：治安、非法移民和稅改問題。也有住在美國的網友表示，美國的通膨問題真的太過嚴重，「嚴重到要考慮搬到中部了」。諸多留言都把川普勝選導向是「社會渴望、需要新秩序」所導致的結果。

川普 移民 美國大選 胡采蘋 賀錦麗 通膨

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