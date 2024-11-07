美司法部急轉彎！特別檢察官打算「逐步結束」川普聯邦官司

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國共和黨總統候選人川普宣布勝選後，有望擺脫聯邦訴訟案。一名知情人士6日透露，美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）正在評估「逐步結束」針對川普的兩起聯邦訴訟案，這項決議符合司法部長久以來禁止起訴現任總統的政策。

兩起案件分別為川普在2021年離開白宮後非法持有機密文件案，以及意圖干預2020年總統選舉案。

紐約時報報導，這位知情人士不願具名表示，上訴使得史密斯何時及如何結束案件變得更加複雜。

另外，案件上訴期限在11月中旬，這可能迫使史密斯透露打算如何結束訴訟的計畫。而川普選前曾揚言立即開除史密斯。