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西班牙左翼總理失望中賀川普勝選 盼加強夥伴關係

中央社／ 馬德里6日專電

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美國共和黨總統候選人、前總統川普勝選將重返白宮，西班牙左翼政府雖感失望，總理桑傑士今天仍公開致賀川普，表示將致力於彼此的策略性雙邊關係與堅強的跨大西洋夥伴關係。

身陷國內洪災危機而焦頭爛額的桑傑士（PedroSánchez）在社群媒體X上特地以英文發文祝賀川普，並表達加強合作、鞏固關係的意願。

根據西班牙國家報（El País），川普的勝選讓西班牙左翼進步主義聯合政府悲痛心碎，因為他們相信賀錦麗的勝利，可為世界各地進步主義人士帶來喘息的空間。

西班牙右翼保守主義反對黨「人民黨」（PP）則苦樂參半，他們擔憂川普將強加關稅，震盪歐盟經濟，也憂心川普的「孤立主義」將影響俄烏戰爭局勢，威脅歐洲安全。

至於西班牙極右翼「民聲黨」（Vox），則認為因與他們政治路線相同的偉大盟友在大選中勝出，處於極樂狀態。

國家報指出，西班牙左翼政府已目睹整個歐洲的右翼和極右翼浪潮，使其在歐盟內部日益受到孤立。

桑傑士如今是歐盟為數不多的「社會民主主義」路線代表之一，而且幾乎是唯一為外來移民積極辯護的領導人，這與川普的立場恰好相反。

雖然失望，許多西班牙政府官員對國家報表示，川普勝選或將有助於重新激發西班牙和全球的左翼進步主義政黨與支持者，正面應對威脅、對抗極右浪潮。

西班牙政府認為，面對川普當選後，歐美貿易和軍事關係的未知數，歐洲此刻必須加強自身實力、團結自立。

川普 美國大選 賀錦麗

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