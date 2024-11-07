歐巴馬恭賀川普勝選 表達權力和平轉移重要性

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國大選結束，前總統歐巴馬今天恭賀川普獲得勝利，並表達權力和平轉移的重要性。

法新社報導，歐巴馬恭賀川普勝選與4年前川普史無前例地拒絕承認選舉敗給拜登形成鮮明對比，當時川普的支持者最終於2021年1月6日對國會大廈發動暴力襲擊。

歐巴馬聲明指出：「這顯然不是我們原本想要的結果。」

他說：「但生活在民主之下，即是認清我們的觀點並不會總是獲勝，且願意接受權力和平轉移。」

這位前美國總統也對副總統賀錦麗（KamalaHarris）和她的競選搭檔華茲（Tim Walz）感到自豪，他們在這次選舉中失敗。

歐巴馬稱讚他們是「兩名非凡的人民公僕，從事了一場卓越的競選活動」。