英相施凱爾與川普通話 強調英美特殊關係
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英國首相施凱爾今天晚間與美國總統當選人川普通話，強調英美之間的特殊友好關係、表達對英美在各領域長期密切合作的期待，並提到川普本人與英國「密切友好」。
首相府一名發言人說，施凱爾（Keir Starmer）誠摯祝賀川普（Donald Trump）贏得歷史性勝利，並對與川普在英美特殊友好關係所有領域密切合作表達期待。
發言人指出，施凱爾與川普一致認為，從安全防衛到經濟成長繁榮等議題，英美關係皆非常強勁，且將持續蓬勃發展多年。施凱爾與川普並「溫馨回憶」9月在美國的會晤。
發言人表示，施凱爾談及中東地區情勢，並強調區域穩定的重要性。
談話紀要未明確提及中東以外的區域議題。
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