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美前國安顧問波頓：中俄樂見川普勝選 普亭知道如何玩弄他

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
前任川普政府國家安全顧問波頓(John Bolton)。路透
前任川普政府國家安全顧問波頓(John Bolton)。路透

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美國前國安顧問波頓（John Bolton）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，他認為中國與俄羅斯對共和黨總統候選人川普勝選一事感到「高興」。

根據BBC，波頓指出，如果俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與川普（Donald Trump）在未來幾週內通電話，他不會感到意外。

此外，波頓還提及：「我認為普亭相信他知道如何玩弄川普，而且我相信他打算盡可能地利用這一點為俄羅斯謀利。」

他指稱：「川普沒有哲學思想，尤其是在國家安全領域」、「我認為他的主要目標之一將是報復政敵，這將考驗我們的憲政體制。」

在川普先前執政時期，波頓曾於2018年4月至2019年9月擔任他的國安顧問，之後更屢次批評他的所作所為。

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