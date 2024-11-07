川普入主白宮 塔利班：希望與美國開啟關係新篇章
‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據
美國共和黨總統當選人川普將再度入主白宮，阿富汗塔利班（Taliban）政府今天表示，希望與美國開啟雙方關係的「新篇章」。
法新社報導，塔利班政府外交部發言人巴爾奇（Abdul Qahar Balkhi）在社群媒體X發文指出，塔利班當局希望未來的川普政府「將採取務實措施，推動兩國關係取得具體進展，（希望）兩國將能開啟關係新篇章」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言