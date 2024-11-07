川普入主白宮 塔利班：希望與美國開啟關係新篇章

中央社／ 喀布爾6日綜合外電報導

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美國共和黨總統當選人川普將再度入主白宮，阿富汗塔利班（Taliban）政府今天表示，希望與美國開啟雙方關係的「新篇章」。

法新社報導，塔利班政府外交部發言人巴爾奇（Abdul Qahar Balkhi）在社群媒體X發文指出，塔利班當局希望未來的川普政府「將採取務實措施，推動兩國關係取得具體進展，（希望）兩國將能開啟關係新篇章」。

川普 美國大選 賀錦麗

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