快訊

花蓮凌晨連兩震…規模5.5及4.1 最大震度4級

CNN檢討賀錦麗敗選：拜登期中選舉後就該讓出舞台

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國總統拜登。歐新社
美國總統拜登。歐新社

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國民主黨候選人賀錦麗從投身選戰初期鬥志昂揚，到被評為辯論會大放異彩，後來卻深陷麻煩而縮手縮腳、終至敗選。有評論將矛頭指向總統拜登，認為他期中選後就該讓出舞台。

有線電視新聞網（CNN）報導，賀錦麗（KamalaHarris）選前上美國廣播公司（ABC）節目「觀點」（The View）時，共同主持人賀斯汀（Sunny Hostin）問她說：「如果有的話，妳會做哪些有別於過去4年拜登總統做過的事情嗎？」

賀錦麗答道：「我現在連一件也想不出來。」

她馬上意識到這個答案給自己帶來麻煩，所以後來又說，她會找個共和黨人入閣。

一群幕僚沒等賀錦麗下節目就開始消毒。有跟她聊過的一位民主黨人告訴CNN，賀錦麗當時不想細數自己跟總統拜登差異何在，因為她覺得那樣做好像是在背叛曾經挑選自己搭檔入主白宮，然後又把整個舞台都交到她手上的老闆。

有別於夏末「換拜」後鬥志昂揚、9月政治觀察家一面倒評價賀錦麗在辯論會大勝共和黨對手川普，這場選戰到了10月時顯得死氣沉沉，偏偏賀錦麗這個麻煩出現在這個時候。她變得縮手縮腳，有點失去信心、失去開始投入選戰那幾週時的意氣風發。曾經成功讓她遠離舒適圈的幕僚們感覺到，彷彿他們再度撞到賀錦麗曾經築起過的牆。

隨著選戰進展，當舉國渴求改變，而且就在更多選民開始關注的關鍵時刻，這位候選人卻決定對自己上台能夠代表哪些改變輕描淡寫。

這反映出一些層次更深的問題，其中有一些，例如團隊成員的問題，那是她調整得來的。不過有一個她擺脫不了的問題，那就是拜登。內部民調顯示，壓倒性多數選民認為，國家根本走錯了方向。

等賀錦麗終於回神，在拜登這個問題上有了更明確、對比性更強烈的答案時，選情卻也開始以她參選以來沒有出現過的走向在變調，這包括想要聽見她反對拜登經濟處理手法的中間選民，以及希望她更用力推翻拜登支持以色列的左派選民。

然而，拜登最大敗筆或許在於，今年總統大選他根本連碰都不該碰。如果他期中選舉後就一如某些幕僚規勸的讓出舞台，民主黨就可以在初選時盡情發揮。他本來可以在這場選舉中扮演當家管事的角色，而不是讓賀錦麗團隊渾然不知到底該拿他怎麼辦。

川普 拜登 民主黨 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

紐約時報、CNN宣布了！川普成功擊敗賀錦麗 將再度重返白宮

拜登施政掉漆影響賀錦麗？川普有望入主白宮 學者分析勝選原因

川普諧音梗嗨翻？陸股「川大智勝」拉漲停 賀錦麗迷因股大跌

史上最貴總統選舉！川普、賀錦麗共花超過1,100億元 近半數是廣告費

相關新聞

保守主義 美主流民意擁抱川普

美國前總統川普反對額外援助烏克蘭，批評美國被非法移民入侵，還宣稱將對中國大陸等國加徵關稅。他在五日的總統大選風光勝出，反...

操作川粉 范斯「比川普更川普」

川普重返白宮，競選搭檔范斯將成為副總統。范斯在競選過程成功扮演川普「政治打手」，將移民與媒體汙名化並點燃民眾怒火，未來他...

觀察站／川普難測 美中對抗態勢仍不變

川普回來了。嚴陣以待的不只美國盟友，還有川普又愛又恨的中國大陸和台灣。

美媒：全球陷入更難預測的未來

隨著美國共和黨總統候選人、前任總統川普確定當選，ＮＢＣ新聞網分析，川普與其共和黨盟友正助長美國國內的孤立主義聲浪，恐從根...

CNN檢討賀錦麗敗選：拜登期中選舉後就該讓出舞台

美國民主黨候選人賀錦麗從投身選戰初期鬥志昂揚，到被評為辯論會大放異彩，後來卻深陷麻煩而縮手縮腳、終至敗選。有評論將矛頭指...

陸學者談未來與美關係 將達戰爭外「最壞狀態」

美國前總統川普明年初重回白宮，大陸國際關係學者時殷弘分析，未來中美關係將達到「除較大規模軍事衝突外的最壞狀態」，台灣問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。