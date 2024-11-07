外媒：新內閣重忠誠 國安找對中鷹派

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國共和黨總統候選人、前總統川普勝選，新內閣人事引發關注。泰晤士報分析，經歷了上次執政的政策之爭、公開鬧翻和人事頻繁更動後，川普回鍋白宮尋找新內閣團隊，將優先考慮忠誠。

泰晤士報指出，在外交政策、國防與國家安全方面，曾被列入川普競選搭檔名單的佛州聯邦參議員魯比歐與北達科他州州長柏根，現在據稱正爭取擔任國務卿。兩人的競爭者包括曾任駐德大使的格瑞尼爾，以及一直忠於川普的前國務卿龐培歐。其他人選包括川普的前國安顧問歐布萊恩，田納西州聯邦參議員、前駐日大使海格提。

另外，阿肯色州聯邦參議員柯頓據信在國防部長候選名單上。

ＰＯＬＩＴＩＣＯ則指出，美國國會最強硬對中鷹派之一的佛州聯邦眾議員華茲（Mike Waltz），可成出任川普新政府國安高層職位。

川普的高爾夫球夥伴、前國家情報總監拉特克里夫可能領導中央情報局或國防部。另一個被提到跟這些職位有關的人選，則是前副總統潘斯的國安顧問、退役將軍柯羅格。

ＰＯＬＩＴＩＣＯ曾報導，國家安全顧問的職位可能由格瑞尼爾或柯伯吉（Elbridge Colby）出任。柯伯吉於二○一七年至二○一八年間，在川普政府擔任國防部負責戰略和部隊發展的副助理部長，他主張停止援助烏克蘭並從歐洲轉移，專注於中國大陸在太平洋地區的威脅。泰晤士報指出，所有國安職位候選人有共同特點，就是對中國大陸持鷹派態度。

另外，共和黨在聯邦參議院選戰大有斬獲，剛過六日午夜便囊括五十一席，取代民主黨掌控參議院多數，不只確保共和黨明年至少掌控國會其中一院，還有機會擴大席數差距，為川普再執政增添助力。共和黨目前贏得的眾院席次也領先民主黨，但誰能控制眾院仍難確定。