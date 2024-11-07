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有乃父殺伐之風！小唐納成左右手 恐更走偏鋒

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
川普長子小唐納。(路透)
川普長子小唐納。(路透)

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美國總統當選人川普這次打選戰，處處可見長子小唐納穿梭身影；相較之下，在川普首任扮演吃重角色的長女伊凡卡與夫婿庫許納卻幾乎消失。衛報等外媒認為，小唐納將成為父親的左右手，讓川普第二任恐較第一任更走偏鋒。

今日美國報指出，俄亥俄州聯邦參議員范斯成為川普的競選搭檔，更轉型「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）運動的真正信徒，小唐納扮演關鍵引介角色，也讓小唐納成為川普家族中政治上最活躍、也最具影響力的成員。

伊凡卡過去在移民等議題上，被視為川普身旁的煞車閥，與川普現在的路線不符。共和黨前聯邦眾議員華爾希表示，「小唐納顯然是ＭＡＧＡ。庫許納與伊凡卡則屬於上流社會，它們從未真正參與ＭＡＧＡ活動」。

衛報分析指出，小唐納透過在社群媒體Rumble上經營Podcast，已建立一批忠心的追隨著。他是ＭＡＧＡ圈的超級明星，有乃父的殺伐之風，並受到川普鐵粉的喜愛。川普最信任的顧問之一李萬度斯基就說，「小唐納能以最接近他父親的方式傳遞其父的訊息」。

相較之下，伊凡卡雖曾在川普首任出任白宮職務，這次選戰已遠離鎂光燈，甚至在共和黨全國代表大會都沒有登台發言。

在共和黨代表大會上，小唐納從頭到尾都非常受矚目，不論是與其他成員現身會場，與父親、競選陣營要角一起在房內收看大會電視轉播，或在范斯前登台演講。

華府政壇推測，小唐納擁護密友范斯成為川普搭檔，是因兩人達成協議，未來范斯角逐總統寶座，將任命小唐納為副手。

小唐納曾表示，自己積極參與競選決策，在川普第二任也將發揮重要影響力，他不會任官，但會扮演守門人，在總統交接過渡期間，擁有人事任用「否決權」。

伊凡卡 川普 美國大選 范斯 賀錦麗

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