美媒：全球陷入更難預測的未來

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

隨著美國共和黨總統候選人、前任總統川普確定當選，ＮＢＣ新聞網分析，川普與其共和黨盟友正助長美國國內的孤立主義聲浪，恐從根本上改變美國的世界觀，讓全球陷入更難以預測的未來。

報導認為，美國民眾本已對傳統「國際主義」路線感到厭倦，隨著川普煽風點火更激化不滿，選民堅信美國不只受到移民威脅，還慘遭合作夥伴與「全球主義者」不公的對待。

印度外交部長蘇杰生先前受訪時已預測，無論誰成為美國下一任總統，美國孤立主義傾向將更甚以往。「也許從歐巴馬開始，美國就已對其全球承諾變得更為謹慎」，拜登總統任內更自阿富汗撤軍，只是「川普總統在這方面的表達可能會更清楚而直接。」

巧合的是，一九四○年希特勒軍隊橫掃歐洲時，許多共和黨人反對援助英國武器，認為華府應奉行「美國優先」。如今，川普及其共和黨盟友主張同樣觀點，反對援助烏克蘭。

在二戰前夕，俄亥俄州參議員塔夫特呼籲不要開給英國空白支票後，自此之後孤立主義從未在美國獲得如此廣大支持。值此烏克蘭遭俄國入侵兩周年之際，共和黨議員持續阻止提供更多軍援給烏克蘭。

據芝加哥全球事務委員會最新民調，百分之五十三的共和黨人認為未來美國最好遠離世界事務，而非積極發揮作用，這是四十九年來共和黨人支持該觀點比率最高的一次。

另據皮尤研究中心針對烏克蘭調查，自俄國入侵烏克蘭以來，高達百分之四十八的共和黨人與親共和黨人，認為美國援助烏克蘭金額過高；約百分之十六的民主黨人與親民主黨人，認為目前援助金額過高。

香港大學當代中國與世界研究中心研究員黃裕舜表示，川普當選，中國可能會加強與全球南方、歐洲及東北亞國家的關係。紐西蘭外交部長皮特斯也說，「保護主義日益盛行」，「我們必須做出反應並隨之改變。」