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陸學者談未來與美關係 將達戰爭外「最壞狀態」

聯合報／ 特派記者廖士鋒謝守真／連線報導

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美國前總統川普明年初重回白宮，大陸國際關係學者時殷弘分析，未來中美關係將達到「除較大規模軍事衝突外的最壞狀態」，台灣問題對抗也將進一步固化；涉台學者李振廣則認為，美國不會為台獨衝動埋單的可能性愈來愈大，有利台海穩定。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，中美關係將達到除較大規模軍事衝突外的最壞狀態，美國對台軍售必將大增，中美軍備競賽將進一步激化；意識形態對抗將因川普「傾覆中國政權」的政策目標而大為加劇，對大陸高關稅戰幾乎全面大升級，中美關係將喪失氣候變化合作等這類積極的方面。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣指出，川普能夠取勝的重要原因是美國孤立主義情緒大幅度上升，因此美方不會為台獨衝動埋單的可能性愈來愈大，沒有川普撐腰，台獨勢力「不敢輕舉妄動」，對於台海和平穩定是好事。至於「中美共管台海」？李振廣評估「共管與（美方）不管可能性都在上升」。

針對未來美國就聯合國二七五八號決議的態度，李振廣認為「現在不太好說」，川普政府恐不會那麼快表態。至於賴政府是否會調整兩岸政策？他分析「依照賴清德的性格，我覺得讓他有變化很難」，但如果民進黨背後靠山靠不上，「改變一些說法、調整一些政策可能性也存在」。

北京大學博雅講席教授王緝思八月曾撰文強調，川普政府幾乎肯定會對大陸採取更極端的經貿政策，可能決定與大陸在消費品、能源和技術領域達成雙邊協議，還可能企圖將台灣問題作為談判籌碼，以在其他議題上獲得好處。

川普 美國大選 賀錦麗

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