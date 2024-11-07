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觀察站／川普難測 美中對抗態勢仍不變

聯合報／ 記者張文馨
美中繼續對峙 川普（左）雖宣稱和中國大陸國家主席習近平（右）關係很好，但一般預料，美中未來的對抗態勢不會改變。圖為二○一九年六月川習在日本大阪G20會晤。（路透）
美中繼續對峙 川普（左）雖宣稱和中國大陸國家主席習近平（右）關係很好，但一般預料，美中未來的對抗態勢不會改變。圖為二○一九年六月川習在日本大阪G20會晤。（路透）

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川普回來了。嚴陣以待的不只美國盟友，還有川普又愛又恨的中國大陸和台灣。

競選期間，川普不只一次地威脅加徵中國大陸的關稅，且至少兩次表示，台灣若要美國保護，就應支付保護費。

總有人替川普解釋，用他總是信口開河或選舉語言不可信來緩頰。實際上，誰知道川普心裡怎麼想？他的國安團隊也沒十足把握，更何況川普還沒公開人事布局；這點北京不會小覷，台北自然不能輕忽。

每任中華民國政府言必稱台美關係史上最佳，的確，即使多變如川普，他先前的總統任內主旋律是抗中，台灣在這樣的目標下，從軍售到外交往來都有所斬獲，美國國會對台灣的支持也愈發高調與強勁。

晶片製造不能由台灣壟斷，台灣的安全必須自己提升，不能將美國拖入第三次世界大戰，是川普第二任的政策目標之一；他在開票夜當晚的演說已經揭示：「美國要做的是終結戰爭，而非發動戰爭。」

川普拒絕承諾會在北京犯台時出手捍衛，或許呼應了美國不願參與外國戰爭的民意走向；川普可能在「保護費」上發揮創意，不只是要求台灣加購美國武器，也可能要求加倍投資美國，總之，只要能讓美國人賺錢，讓美國再次富有和偉大，川普來者不拒。

台面臨保護費 川普不只一次表示，台灣若要美國保護，就應支付保護費。圖為賴清德總統（右）五月接見美眾院外交委員會主席麥考爾（左）。圖／總統府提供
台面臨保護費 川普不只一次表示，台灣若要美國保護，就應支付保護費。圖為賴清德總統（右）五月接見美眾院外交委員會主席麥考爾（左）。圖／總統府提供

至於川普對設廠在亞利桑那州的台積電（拜登拉來的投資）會有什麼主張？他其實從未表態過。

此外，川普雖然宣稱和中國大陸國家主席習近平關係很好，但對於中國大陸搶美國人工作與製造業地盤的行為可是相當反感；一般預料，美中未來四年內甚至十年內的對抗態勢不會改變，北京也不做川普上台能改善雙邊關係的期待。

到目前為止，美方認為中方並未落實美中第一階段貿易協議的採購承諾，川普上台後會不會第一通電話打到北京，要習近平埋單，仍待觀察；雙邊在印太區域的軍力投射和角力，可能隨著川普信奉孤立主義，與拜登建構聯盟的路線不同，最終出現變化。

川普的不可預測性令人頭痛，但也有護欄，就在於其商人交易本色；只要滿足他心中的算盤，川普的彈性會比拜登政府還大，也自然不受傳統建制派的束縛。

美中台關係隨著兩岸緊張和美中競爭的擴大，只會更敏感難控，台北和北京都需要對華府建構足夠的信任與溝通機制，確保這位不休息一天、每口呼吸都要為美國人民努力的總統不會上演驚奇之舉。

川普涉台言論 資料來源／記者整理
川普涉台言論 資料來源／記者整理

台積電 台美關係 川普 美國大選 習近平 賀錦麗

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