「面對著火的世界」 路透：川普將面臨3大外交挑戰

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國前總統川普在競選期間曾說，他有能力在1天內結束俄烏戰爭，並矢言對中國進口商品全面加徵關稅。隨著他宣布勝選，許多人都在問，他會兌現這一長串外交政策承諾嗎？

路透社報導，等待川普（Donald Trump）明年1月重返白宮的同時，美國的盟友和對手都謹慎以對，擔心他的第2任期是否會如第1任期般，充滿動盪和不可預測性。

川普在這次競選期間，幾乎沒有提出外交政策的具體細節，但支持者宣稱，他的性格、力量，還有「以實力換取和平」的手段，能讓外國領袖屈服於他的意志，平息共和黨所謂「著火的世界」。

歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）分析師在1篇部落格文章中指出：「川普在外交政策方面，依然前後矛盾、反覆無常。」

他們表示：「歐洲人仍在舔舐川普第1個任期留下的傷口。他們沒有忘記這位前總統祭出的關稅，以及他對歐盟和德國的深刻敵意。」

俄烏戰爭

川普如何回應俄羅斯在烏克蘭的戰爭，可能為其外交議程定下基調，也將表明在拜登努力重建在川普執政下破裂的重要關係後，他將如何與北大西洋公約組織（NATO）和美國主要盟友打交道。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X向川普表達祝賀，並表示川普「實力換取和平」的方針是「實際上可讓烏克蘭更接近和平的原則」。

川普去年堅稱，如果他仍主掌白宮，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）就不會在2022年入侵烏克蘭，並補充說，「即使是現在，我也可以在24小時內解決這個問題」，但他沒有說明他如何做到這一點。

川普一直批評拜登對烏克蘭的支持，並表示在他擔任總統期間，美國將從根本上重新評估北約的宗旨。他去年告訴路透社，烏克蘭可能必須割讓領土才能達成和平協議，但烏國拒絕這麼做，拜登也從未提出這類建議。

此外，支持烏克蘭的北約也將受到威脅。

川普多年來一直指責未能達成軍事支出目標的北約成員國。他在競選期間警告說，他不僅不會出手捍衛國防支出未達標的國家，甚至還會鼓勵俄羅斯對這些國家「為所欲為」。

歐巴馬政府時期的外交政策顧問布魯恩（Brett Bruen）表示：「北約將面臨該組織成立以來最嚴重的存亡威脅。」

中東危機

川普的下個任期中，動盪的中東也可能陷入更廣泛的區域衝突。以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）及黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）作戰的同時，也與宿敵伊朗處於對峙狀態，而葉門叛軍「青年運動」（Houthi）則不斷向紅海商船開火。

他支持以色列剿滅加薩走廊的哈瑪斯，但也表示以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）必須儘快完成相關行動。

川普預計將會繼續向以色列提供軍武。他曾說，如果民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）當選，以色列的存在將受到威脅。

與拜登相較，川普的以色列政策可能不會針對加薩的人道主義問題提出任何附加條件，且可能讓尼坦雅胡在面對伊朗時更加自由。

然而，伊朗若加速發展核武，川普恐將面臨新的危機。

川普上次入主白宮時，以色列與阿拉伯聯合大公國和巴林等國在美國斡旋下達成「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），但這些外交協議無助推動巴勒斯坦在約旦河西岸和加薩的建國地位。

儘管如此，川普仍可能繼續推動以色列和沙烏地阿拉伯之間的關係正常化，這是他首個任期努力的目標。

美中關係

川普在競選期間主張對中國採取強硬立場，暗示他將大幅提高中國進口商品關稅，其關稅政策也可能衝擊來自歐盟的商品。許多經濟學家認為，這類舉措將導致美國物價進一步上漲，甚至造成全球經濟不穩定。

他揚言將強化第1任期的舉措，當時他對中國採取了時而混亂的作法，導致全球前2大經濟體陷入貿易戰。

然而，川普一如既往地傳達出一個模糊、矛盾的訊息，稱中國國家主席習近平的「鐵腕」政策很「英明」。

與此同時，川普一方面堅稱台灣應為其國防向美國支付「保護費」，一方面又說，如果他擔任總統，中國永遠不敢入侵台灣。