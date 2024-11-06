快訊

川普勝選美股狂歡！道瓊早盤狂飆1300點衝歷史新高 台積ADR跌逾2％

川普再登總統大位 開啟考驗美國民主體制時代

中央社／ 棕櫚灘6日綜合外電報導
美國共和黨總統候選人川普的選舉人票已跨過270張當選門檻，離開白宮4年後以驚人之姿再登總統大位。圖／路透社
美國共和黨總統候選人川普的選舉人票已跨過270張當選門檻，離開白宮4年後以驚人之姿再登總統大位。圖／路透社

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國共和黨總統候選人川普的選舉人票已跨過270張當選門檻，離開白宮4年後以驚人之姿再登總統大位。他將帶領美國新領導層，開啟可能考驗國內民主體制與國際關係的時代。

路透社報導，艾迪生媒體研究機構（Edison Research）公布的數據顯示，現年78歲的川普（Donald Trump）已拿下超過270張選舉人票，篤定勝選的他將重返白宮。這場選戰期間充滿陰暗言論，使美國政治極化加劇。

川普拿下搖擺州威斯康辛州，助他跨越當選門檻，截至美東時間清晨5時45分（格林威治時間10時45分），川普已拿下279張選舉人票，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）則獲得223張，目前尚有數州還未完成計票。

儘管共和黨在聯邦參議院贏得多數席位，但在聯邦眾議院的控制權之爭，兩黨似乎都不占優勢。本屆眾院由共和黨以220席比212席握有些微多數。

川普勝選將對美國的貿易與氣候變遷政策、俄烏戰爭、稅收和移民產生重大影響。

經濟學家表示，他提出的關稅措施可能導致美國與中國及美國盟友陷入更激烈的貿易戰，而降低企業稅及一連串的減稅承諾恐使美國債務激增。

川普也承諾要對國內非法移民展開大規模驅逐行動。此外，他曾表示希望有權解僱他認為不忠誠的公務員，反對者擔心，他會把司法部和其他聯邦執法機構變成政治武器，用來調查他視為敵人的對象。

根據艾迪生媒體研究機構的出口民調，近3/4選民認為美國民主受到威脅，凸顯美國社會的兩極化，這場競爭激烈的選戰，讓這樣的分歧更加嚴重。

俄烏戰爭 川普 政見 氣候變遷 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普重掌白宮 關稅炸彈來襲？南韓業者憂政策風險

川普宣布勝選 美評論員：拜登恐被指責「太晚交棒」

川普可望重返白宮 北京學者：加大中國經濟下滑壓力

川普再度入主白宮 中美戰略會調整？陸學者：競爭合作並存

相關新聞

航空、零售業剉著等！川普將二度入主白宮 各行業影響一次看

川普勝選將對各行各業造成深遠影響，化石燃料及傳統汽車業的處境有望好轉，而再生能源、航空、零售等產業剉著等。

川普贏得美國大選但稅務改革法案通過存變數 資誠揭2套劇本

美國總統大選最終結果揭曉，川普重回白宮接任；資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，儘管川普已經確定當選，但所提出的稅務...

「美國仍是不友好國家」 川普當選俄烏戰爭將結束？克宮：時間能證明

美國前總統川普6日再度當選總統，克里姆林宮對此謹慎表示，美國對俄羅斯而言仍然是個不友好的國家，而唯有時間才能證明，川普說...

馬斯克挺川普天天抽獎送百萬 選民怒控「中獎人選已內定」

美國億萬富翁馬斯克在一項擬議的集體訴訟中遭註冊選民提告，這些選民簽署了支持憲法的請願書，以獲得天天抽獎送100萬美元的機...

川普勝選獲登「時代雜誌」封面 剖析他致勝關鍵

美國總統大選結果底定，「時代雜誌」公布25日週刊封面，為成功勝選回鍋白宮的前總統川普，文章分析川普陣營的致勝關鍵在於盡力...

川普將再度入主白宮 外媒盤點市場「五大贏家與輸家」

對於川普將再度入主白宮，多個市場對其未來可能實施的政策反應強烈，以下是Euronews列出的市場的五大贏家與輸家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。