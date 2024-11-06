快訊

川普勝選美股狂歡！道瓊早盤狂飆1300點衝歷史新高 台積ADR跌逾2％

川普宣布勝選 美評論員：拜登恐被指責「太晚交棒」

經濟日報／ 編譯／任中原
川普2016年勝選，曾令許多人跌破眼鏡；但他這次再度勝出，各界都想知道，這到底是怎麼回事。圖／路透
川普2016年勝選，曾令許多人跌破眼鏡；但他這次再度勝出，各界都想知道，這到底是怎麼回事。圖／路透

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

川普2016年勝選，曾令許多人跌破眼鏡；英國金融時報首席美國評論員魯斯（Edward Luce）認為，川普這次能夠再度勝出，各界必須睜大眼睛去看清楚，這到底是怎麼回事。儘管許多美國選民對他恨之入骨，加上他又有諸多官司纏身，但毫無疑問，他將成為美國的合法總統。

問題是為何如此？魯斯撰文指出，一大部分原因是有足夠的美國選民贊成川普的主張，包括大量遣返非法移民，終結全球化，以及他敢於對自由派的菁英人士嗆聲。這些因素，完全壓倒人們對川普人格特質的各項質疑。美國選出的下任總統有可能是一名重罪犯，但選民並不在意，可以從兩個方面來解讀。其一，選民可能並未認真看待川普可能帶來的風險；或者是選民的確了解他們正在使國家走向何處，但仍寧願如此，而不願一切照舊。 

無論是上述那一項原因，川普再度勝選對民主黨而言是一大災難，對美國的盟國而言也是一件改變遊戲規則的大事。民主黨內部很快就會激烈地交相指責，一些事後諸葛亮必然會指責拜登太晚交棒；如果拜登提前六個月讓賢，民主黨便有時間找到比賀錦麗更有希望當選的候選人。公平地說，賀錦麗打了一場平順的選戰，在唯一的一場電視辯論會上擊敗川普，並有效凝聚民主黨的支持者。但在談到經濟議題時，她的表現最多只算平平，而這是她儘可能想要避免的議題。在美國選舉中，對經濟議題缺乏強有力的說法，一向是重大缺失。如果民主黨舉辦初選，將能發現此一問題。

由於賀錦麗無接縫式地接下候選人的棒子，使她沒有時間及誘因來彌補自己的弱項。另外，她也未能與開放邊境徹底劃清界線。

魯斯也說，拜登過度解讀2020年的勝選，也可能成為箭靶。川普之所以落敗，是因為對新冠疫情因應失當，拜登則是因為承諾將終結疫情，以及使美國政治回歸正常而勝選，但拜登勝出後似乎相信自己已經拿到全面變革的許可證。他推出1.9兆美元的刺激經濟措施，對已經持續上升的通膨勢頭火上澆油。

目前看來，共和黨很有可能在府會選戰中大獲全勝。果真如此，國會將難以制衡川普的行政權力。最高法院7月時裁定，川普的官司完全不影響他執行總統職權，等於在司法上已經開給川普一張空白支票。

美國已經進入關鍵性的時刻。選民可能魯莽地假設川普不會如他所言，對敵人予以打擊；也可能幻想川普仍會因為美國呈現50-50的分裂情勢，而有所節制。但川普肩負著以無法想像的干擾性作法，來改變美國的使命。魯斯認為，2024年震撼性的選舉結果，已使川普不會回頭。

川普 拜登 政見 民主黨 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普可望重返白宮 北京學者：加大中國經濟下滑壓力

川普再度入主白宮 中美戰略會調整？陸學者：競爭合作並存

川普贏得美國大選但稅務改革法案通過存變數 資誠揭2套劇本

二度入主白宮...川普跌宕起伏的生平 從房產大亨到政壇不死鳥

相關新聞

航空、零售業剉著等！川普將二度入主白宮 各行業影響一次看

川普勝選將對各行各業造成深遠影響，化石燃料及傳統汽車業的處境有望好轉，而再生能源、航空、零售等產業剉著等。

川普贏得美國大選但稅務改革法案通過存變數 資誠揭2套劇本

美國總統大選最終結果揭曉，川普重回白宮接任；資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，儘管川普已經確定當選，但所提出的稅務...

「美國仍是不友好國家」 川普當選俄烏戰爭將結束？克宮：時間能證明

美國前總統川普6日再度當選總統，克里姆林宮對此謹慎表示，美國對俄羅斯而言仍然是個不友好的國家，而唯有時間才能證明，川普說...

馬斯克挺川普天天抽獎送百萬 選民怒控「中獎人選已內定」

美國億萬富翁馬斯克在一項擬議的集體訴訟中遭註冊選民提告，這些選民簽署了支持憲法的請願書，以獲得天天抽獎送100萬美元的機...

川普勝選獲登「時代雜誌」封面 剖析他致勝關鍵

美國總統大選結果底定，「時代雜誌」公布25日週刊封面，為成功勝選回鍋白宮的前總統川普，文章分析川普陣營的致勝關鍵在於盡力...

川普將再度入主白宮 外媒盤點市場「五大贏家與輸家」

對於川普將再度入主白宮，多個市場對其未來可能實施的政策反應強烈，以下是Euronews列出的市場的五大贏家與輸家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。