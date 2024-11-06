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川普勝選美股狂歡！道瓊早盤狂飆1300點衝歷史新高 台積ADR跌逾2％

川普重掌白宮 關稅炸彈來襲？南韓業者憂政策風險

中央社／ 首爾6日專電
代表共和黨角逐大選的美國前總統川普發表勝選談話，在川普幾乎已確定重掌白宮狀況下，韓媒指出，獲得補助決定在美投資約490億美元（約新台幣1兆5844億元）的三星、SK恐怕都得重新檢討設廠規畫。圖／美聯社
代表共和黨角逐大選的美國前總統川普發表勝選談話，在川普幾乎已確定重掌白宮狀況下，韓媒指出，獲得補助決定在美投資約490億美元（約新台幣1兆5844億元）的三星、SK恐怕都得重新檢討設廠規畫。圖／美聯社

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代表共和黨角逐大選的美國前總統川普發表勝選談話，在川普幾乎已確定重掌白宮狀況下，韓國業界憂心可能再次面臨的「關稅炸彈」，韓媒也指出，獲得補助決定在美投資約490億美元（約新台幣1兆5844億元）的三星、SK恐怕都得重新檢討設廠規畫。

隨著川普（Donald Trump）自行宣布當選，韓國企業對其關稅措施重演的憂心很有可能化為現實。川普這次競選將「普遍關稅」與「互惠貿易法」作為主要政見，將對所有進口美國產品課稅，最高達20%，韓媒SBS推算，韓國對美國出口額最多可能因此減少300億美元。

韓國與美國簽訂自由貿易協定（FTA）後，對美國貿易順差持續成長，2023年達到444億美元紀錄，學者認為，川普政府可能因此要求重新商定FTA，在川普以美國為中心的保護主義下，韓國在一對一談判上很難占有優勢。

在川普可能帶來的政策改變中，晶片法案及「降低通膨法案」（IRA）的存廢最受矚目。

拜登政府為爭取海外半導體大廠赴美投資設廠，透過晶片法案提供補助等誘因，但川普對此大力批評，認為應透過提高關稅的方式，自然而然地迫使海外廠商必須在美國設廠。

韓國經濟報導分析，若川普重掌大權，晶片法案的存廢將成為韓國半導體產業最大的不確定性，在拜登政府推動晶片法案後，三星電子宣布至2030年為止在美國投資450億美元，SK海力士也將投資約39億美元設置先進封裝廠，但若新政府改變政策，相關投資計畫都可能要重新調整。

美國先前主導與台灣、韓國及日本組成晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4），報導也指出，川普為將美國利益極大化，可能對盟友賦予更多責任，甚至涉及愈加嚴格的對中國出口管制；美國政府現在管制半導體對中國出口同時，仍准許韓國業者將設備出口到當地工廠使用，但川普上任後若改變政策也會為產業帶來風險。

韓國企業評價研究所近期發布報告則指出，美國為維持國內半導體產業龍頭地位，完全廢止晶片法案的可能性雖不高，但在本國優先主義下可能提高對國內業者的支援，或對盟友提出更多相關限制，或是增加對海外業者領取補貼時的要求條件。

川普也曾表示會全面廢除拜登政府推動的「降低通膨法案」（IRA），報告指出，隨著環保政策倒退，電動車整體市場將萎縮，需求轉向汽油及油電混合車，激化通用汽車（GM）、福特（Ford）、斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）與現代汽車、豐田等整車廠競爭。

南韓 川普 拜登 政見 美國大選 賀錦麗

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