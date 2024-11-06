曾主張大幅提高陸關稅 川普二進白宮恐打擊大陸經濟

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川普二進白宮，令亞洲戰戰兢兢，因為他在選戰時曾威脅，將對中國大陸產品大幅提高關稅，而且美國對台灣及日本、南韓的安全承諾，也令人憂心忡忡。

川普主張對所有中國產品開徵60%的關稅，並中止對中國的「最惠國」貿易待遇，此舉將打擊中國經濟，同時並透過全球供應向外傳送震波。

中國社會科學院副研究員馬維表示，如果川普對中國採取最強硬的措施，「將對美─中貿易關係及整體關係帶來一段非常艱難的時期」。花旗分析師估計，如果川普對中國產品課徵60%關稅，且中國無法經由其他國家將部分產品轉入美國，則將使中國經濟成長率下降2.4個百分點。中國官方口風甚緊；外交部發言人只表示，中國「尊重美國人民的選擇」。

法國外貿銀行首席亞太經濟學者加西亞─埃雷羅預測，中美在經過第一輪以牙還牙式的關稅行動後，雙方可能談定一項新的貿易協議；但其他經濟體將因為川普不同意美中貿易流量轉經墨西哥及越南等國家，因此這些國家將遭到「擠壓」。

日本本田汽車公司警告，川普威脅將對從墨西哥進口的汽車全面課徵超過100%的關稅，這對本田的營運將造成「極大衝擊」。副社長青山真二表示，關稅主張如果落實，可能迫使汽車製造業者「考慮將生產移往他處，例如美國國內，或其他國家」。

日本政府官員表示，兩年前就對川普再任總統預作準備。川普第一任期間，與前首相安倍晉三曾建立深厚的個人關係；但最近日本選舉之後，首相石破茂領導的執政聯盟實力已經弱化。

東京國際基督教大學政治與國際研究教授納基表示，「東京所關切的，是川普將加速脫離一個由美國領導的世界」。川普曾指日本及南韓等盟國，「坐享」美國在亞洲的軍事力量，並宣稱將要求日、韓對駐在當地的美軍負擔更多費用，這使雙方關係趨於緊張。南韓西江大學教授金載俊表示，「川普顯然將要求談判此事」。

美國在台灣議題上，進行更具交易性外交政策的風險更高。川普已要求台灣對美國的防禦付費，宣稱美國「跟保險公司沒什麼兩樣」，並對台灣「沒有給我們任何東西」不滿。川普也指控台灣企業「偷走」美國晶片產業，並表示要台積電「回去他們的國家」。

但大部分台灣官員相信，華府的兩黨共識是繼續支持台灣。國安局長蔡明彥6日在立法院表示，「我們相信美國將延續現有的作法，約束中國，並與台灣友好」。

至於東南亞，由於在川普第一任期內有許多製造業從中國移入該區，因此現在可能成為美國的新目標。歐亞集團東南亞部門主管蒙福德表示，「美國可能更重視與東南亞國家之間的貿易失衡，例如越南擁有龐大的對美順差，可能成為明顯的目標」。