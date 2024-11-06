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川普當選牽動利率走勢 渣打：Fed於11、12月各降1碼

中央社／ 台北6日電

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美國大選結果底定，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）即將重返白宮，牽動全球政經局勢變化。渣打銀行今天指出，對於美國聯準會今年降息預測維持不變，也就是11月、12月各降息1碼，至於日圓兌美元，短線上回貶至155價位震盪，但日銀明年會升息，讓日圓貶勢落底重回走升格局。

渣打財富管理處投資策略部主管劉家豪今天受訪指出，川普當選勢必讓美元短線走強，另外美國聯準會（Fed）本週利率政策會議將有結果，渣打預估降息路徑不變，預期今年11月和12月各降息1碼、共2碼（0.5個百分點）。

談到日圓，劉家豪分析，日圓兌美元回貶是受到日本眾議院選舉結果影響，日圓後續走勢的重點仍是Fed的政策動向，但日圓過度弱勢恐造成輸入性通膨問題，加上川普曾指出其他國家貨幣太弱導致美國出口貿易競爭的不公，弱勢日圓亦可能造成美日衝突，他認為日銀不會放手讓日圓過度走貶，估計今年底日圓兌美元會在155價位區間震盪。

劉家豪補充，Fed政策對日銀走向有一定程度牽引，日銀將謹慎面對。他指出，2025年1月日銀會升息，亦即進入2025年日圓貶勢落底、重回走升態勢。

Fed 川普 日圓 美國大選 聯準會 通膨

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