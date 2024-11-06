德國之聲評論／川普「復仇成功」回白宮 亞太安全前景恐黯淡

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

（德國之聲中文網）美國民主黨犯了一個最大的錯誤，就是儘管拜登在經濟方面已經為美國作出了一定的貢獻，但並沒有採取一切措施遏制通貨膨脹，讓大部分美國人感到幸福，也就是在經濟上做的還不夠。這就使得川普的「讓美國再次偉大」的老調重彈，依然如此吸引人。如果說，民主黨人和他們的擁護者關心的如何維護民主制度，但共和黨選民們則更關心的是如何讓自己的物質生活更好，似乎並不在乎是否保證美國民主制度的正常操作。這是兩種截然不同的價值觀。換言之，2024年美國大選的結果是美國這個老牌民主國家的悲哀和倒退。

暗淡的亞太安全前景

從政治上來說，這種倒退對全球的威權主義陣營來說是件難得的好事。不管是習近平還是普亭，肯定會在心裡對這次選舉的結果表示歡迎。 因為他們知道，今後的四年將不僅使美國民主制度進入陣痛時期，使得在美國那些呼籲和期待法制、民主、公正的人的空間比以往任何時候都變得更小。美國內部要維護現有國際秩序的力量也會變得「陽春白雪」，拜登總統辛苦打造起來的亞洲民主聯盟諸如日本、韓國、台灣的聯盟，以及四方安全對話（Quadrilateral Security Dialogue，簡稱Quad）也會直接受到災難性的影響。 換言之，這將會給中國聯合俄羅斯將自己的意志強加給對東亞、台灣海峽、南中國海地區提供機會。

尤其是台灣，川普將會把台灣問題看成是「可以交易的」。 除非台灣滿足美國的「繳費」要求 （而這個要求台灣目前是無法滿足的）。否則，華盛頓就很可能半心半意地甚至是假心假意地來保護台灣的利益，這等於給習近平在他在任期間解決台灣問題提供了機會。

川普上台，使得歐洲也不得不更注重精力關注自己的問題。歐洲自己始終沒有能力保證自己地區的安全，烏克蘭戰爭就是一例，如果沒有美國，烏克蘭早就落入普亭之手。而川普上台，顯然大大增加了烏克蘭成為第二個阿富汗的可能性。 如果烏克蘭抗俄真的失敗，又將是對世界民主一大打擊。今後幾個月， 歐洲人將為如何讓烏克蘭「體面地」失敗而忙碌，這樣也就顧不上其他地區如亞太地區的安全問題。 換言之，迄今為止，歐盟和北約組織靠著美國的日韓台聯盟以及四方安全對話等機制來參與維護亞太安全的局面，在今後的四年內將大大削弱。

習近平的時間窗口

如上所說，川普上台總體來說，對世界威權主義的陣營是一種鼓舞。 儘管共和黨本身確實也有反共的特徵，但是由於今後美國領導人是由像川普這樣的、本身對極權主義和威權主義並不十分反感的人掌控，這使得世界威權主義勢力的壯大變得更可能。

但是，中美關係到底如何發展，這裡還有很多微妙之處。首先，上面提到的只是川普上台後對全球政治的影響。也就是說，政治上，川普的非民主法制的意識肯定對中國有利。

但也要看到是，川普的經濟政策，不管是對民主國家還是對威權國家，都可能造成衝擊。首先川普是個不喜歡按邏輯出牌的人，很難預測。其次，為了保護美國的利益，讓美國重新恢復制造業的能力，川普將對中國以及歐盟等大大提高關稅。 但這點也是肯定的，美國畢竟不可能自己生產所有它需要的產品。不少貨物尤其是日常生活中的必需品，還需從第三國進口。

上面所描述的情況，給習近平領導的中國既帶來了挑戰，也帶來了機會。所謂的挑戰就是，中國對美國的直接出口貨物肯定比以往要更困難。這意味著中國的出口業將會受到打擊。但是，中國已經學會了「曲線救國」，通過第三國再向美國轉道輸入產品。 或者直接在美國開廠。 而客觀上，中國已經開始這麼做了。但即便如此，要通過第三國轉道向美國輸入產品或者是在美國開廠，來替代當今中國對美的直接出口，還是需要一段時間。這就得看習近平政府能否贏得這個時間窗口。

贏得這個時間窗口主要是看北京是否有能力在短期內解決國內經濟問題，或者是延緩國內經濟衰退的速度。 因為只有這樣，才能使得中國能夠度過川普對中國提高稅率的陣痛期。 同時，也要看習近平政府能否及時調整他喜愛的「新質生產力」產品出口政策。因為通過第三國向美國出口，或者在美國辦廠，都將會提高中國產品出口的成本。

這裡就有兩種可能。一是，習近平領導的政府比較順利地遏制了經濟急劇倒退，給年輕人創造更多的工作崗位、穩定百姓的社會保險制度。而如果要這麼做，政府大量舉債、並對現有的經濟和政治管理制度進行改革是必不可少的。

第二種可能就是，中國政府一切照舊，或者只是做一些裝飾性的修補工作。如果是這樣的話，中國的本來地基不牢的中產階級將重新退回到一種集體貧困局面，大批青年的失業，加之出口業的不順利，這將給本來已經不安寧的中國社會帶來更大的不穩定。 這樣，如果川普又在這時給中國出口的物品加稅，那可謂火上加油。而習近平政府在走投無路的情況下，難保不會用「解決台灣問題」來轉移國內民眾的視線。 而他這麼做的話，就很可能給川普和共和黨帶來尬尷，因為美國共和黨儘管是反共的，但美國已經失去了以往那樣充當世界警察的雄心壯志甚至能力。

總之，川普的上台，在政治上的走向有利於威權陣營，也是北京喜而樂見的。在經濟上，不見的對中國有利，至少在短期內是這樣。但更難受的將是台灣。 因為台灣最為重要的安全保障變得不再可靠。 而如果台灣政府不巧妙地處理好跟在野黨的關係、不解決自己的國防中的弊病，那麼，很容易成為中美關係的犧牲品。

本文作者張俊華為德籍華人政治學者，在德國生活三十余年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授。

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