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川普當選美國總統 印尼學者：區域緊張情勢恐升高

中央社／ 雅加達6日專電
美國共和黨總統候選人、前總統川普宣布勝選。圖／路透社
美國共和黨總統候選人、前總統川普宣布勝選。圖／路透社

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美國共和黨總統候選人、前總統川普宣布勝選。印尼學者分析，川普勝選可能使區域情勢升高，因中國可能會趁川普上台前試探底線，像是加強對台軍演或騷擾南海爭議海域，使區域情勢更緊張。

美國總統大選落幕，川普（Donald Trump）勝選，印尼巴查查蘭大學（Padjadjaran University）國際關係副教授德尤庫（Teuku Rezasyah）今天表示，川普勝選將加劇區域緊張情勢。

他告訴中央社，中國可能會在川普明年1月就職前，加大對台灣的軍演和騷擾南海爭議海域，以試探川普的底線，這會導致區域情勢升高。

印尼前外交部長馬提（Marty Natalegawa）也認為，川普上任後，區域局勢可能更為緊張，主因是盟國恐面臨美國對其安全保護承諾的不確定性。

他向英國廣播公司（BBC）印尼頻道指出，若川普上任後繼續推行他在首個任期的政策，區域盟國會因不確定美國是否會給予保護，而「各自發展獨立的防禦能力，包括彈道飛彈技術和海事領域（的防衛）」。

馬提認為，這種緊張情勢將會帶來「作用與反作用」（action-reaction）的風險，意指無法達到穩定的均衡狀態。

不過，德尤庫則認為，川普上任後會將更勇於挑戰中國在南海的「九段線」領土主張，且會更積極的與他國建立聯盟，像是加強與越南和菲律賓的關係。

他向中央社指出，與首個任期不同，川普上任後應會更積極參與國際社會，「目的是為了留下政治遺產，因為這也是川普的最後一個任期」。

南海 印尼 川普 政見 美國大選 賀錦麗

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