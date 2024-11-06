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南韓總統尹錫悅祝賀川普當選 盼未來更緊密合作

中央社／ 首爾6日專電
南韓總統尹錫悅。圖／美聯社
南韓總統尹錫悅。圖／美聯社

‧➥【點選】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看美國大選完整開票數據

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）自行宣布打敗民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）、贏得總統大選，各國元首紛紛獻上祝福，韓國總統尹錫悅也在社群網站發文恭賀，表示期待美韓兩國未來更緊密合作。

尹錫悅發文恭賀川普贏得大選，表示在川普至今展現的領袖能力下，相信韓美同盟及美國的未來會更加光明，也期待美國與韓國能發展更緊密合作。

美國大選仍在進行開票，但根據各大媒體數據，川普已經拿下超過270張當選門檻的選舉人票；川普也已在佛羅里達州發表勝選談話。

尹錫悅也發文恭喜首位當選參議員的韓裔美國人金安迪（Andy Kim）。民主黨議員金安迪去年曾在美國眾議院特別委員會就台灣兵推結果提出以軍援台灣為主建議時，獨排眾議投下反對票。之後他向媒體說明，他並非反對軍援台灣，而是希望十項援台建議中，應該包括外交、經濟面合作。

韓國總統辦公室官員今天在美國大選結果出爐前表示，韓國政府持續與美國朝野大選陣營及歷屆政府高層保持緊密溝通，無論哪位候選人當選，都希望能儘早安排雙方領導人交流。對於預計年底前舉行的美日韓三國峰會，官員表示，三國領導人都認為今年內必須再次會談，但具體時間、地點須待美國大選結果出爐後才能確定。

南韓 尹錫悅 川普 美國大選 賀錦麗

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